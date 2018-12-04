В Лондоне «выловили» утопленника, пролежавшего на дне Темзы 500 лет
На останки наткнулись рабочие, которые прокладывают канализацию в историческом районе Бермондси (Bermondcey) на юго-востоке Лондона. Вызвали археологов. Те учинили раскопки и обнаружили скелет в сапогах. Сапоги - кожаные, высокие — хорошо сохранились. С точки зрения археологов, конечно.
Строительная площадка, на которой был обнаружен "скелет в сапогах".
Скелет лежал в донных отложениях старого русла Темзы, - сообщает Daily Mail. Ил и законсервировал обувь. Но мышечные ткани и одежда все равно истлели.
По мнению археологов, мужчине, чьи останки они сейчас исследуют, было примерно 35 лет. Скончался 500 лет назад. Столько же и пролежал в иле лицом вниз. Возможно, его туда засосало. А возможно, мужчину столкнули в грязь намеренно — то есть, убили. Да и место, где его нашли, отнюдь не могила. С покойника, перед тем, как похоронить, сняли бы сапоги — весьма дорогие для того далекого времени вещи.
Сапоги, сохранившиеся на ногах утопленника.
Сапоги, снятые с утопленника.
Ученые намерены точно установить причину смерти древнего англичанина, который, похоже, был либо рыбаком, либо моряком, либо торговцем морепродуктами. Они тогда носили ботфорты — те самые высокие сапоги, с которыми их владелец расстался лишь спустя 500 лет. Сапоги сняли со скелета, изучают, чтобы понять, какой образ жизни вел тот, кто их носил. Говорят, такое возможно.
Мог ли древний англичанин предположить, что его череп будут с интересом рассматривать спустя 500 лет?