В Лондоне «выловили» утопленника, пролежавшего на дне Темзы 500 лет

На останки наткнулись рабочие, которые прокладывают канализацию в историческом районе Бермондси (Bermondcey) на юго-востоке Лондона. Вызвали археологов. Те учинили раскопки и обнаружили скелет в сапогах. Сапоги - кожаные, высокие — хорошо сохранились. С точки зрения археологов, конечно.

Строительная площадка, на которой был обнаружен "скелет в сапогах".

Скелет лежал в донных отложениях старого русла Темзы, - сообщает Daily Mail. Ил и законсервировал обувь. Но мышечные ткани и одежда все равно истлели.

По мнению археологов, мужчине, чьи останки они сейчас исследуют, было примерно 35 лет. Скончался 500 лет назад. Столько же и пролежал в иле лицом вниз. Возможно, его туда засосало. А возможно, мужчину столкнули в грязь намеренно — то есть, убили. Да и место, где его нашли, отнюдь не могила. С покойника, перед тем, как похоронить, сняли бы сапоги — весьма дорогие для того далекого времени вещи.

Сапоги, сохранившиеся на ногах утопленника.

Сапоги, снятые с утопленника.

Ученые намерены точно установить причину смерти древнего англичанина, который, похоже, был либо рыбаком, либо моряком, либо торговцем морепродуктами. Они тогда носили ботфорты — те самые высокие сапоги, с которыми их владелец расстался лишь спустя 500 лет. Сапоги сняли со скелета, изучают, чтобы понять, какой образ жизни вел тот, кто их носил. Говорят, такое возможно.