Лука Модрич - новый обладатель "Золотого мяча"

Впервые с 2007 года обладателем одной из главных футбольных наград мира стал не Месси или Роналду. В Париже в понедельник, 3 декабря, прошла церемония вручения "Золотого мяча" - и этот титул достался 33-летнему полузащитнику сборной Хорватии и мадридского "Реала" Луке Модричу.

По итогам опроса 148 журналистов из разных стран мира он получил 753 балла, второе место - у игравшего с Модричем в финале ЛЧ за "Реал" Роналду (476), который после ЧМ перешел в туринский "Ювентус". Третья позиция - за французом Антуаном Гризманном из мадридского "Атлетико" (414).

Лука Модрич со своей семьей на церемонии вручения награды.Фото: REUTERS

Ранее Лука Модрич уже успел получить немало наград, став лучшим игроком чемпионата мира по футболу, который проходил летом в России и лучшим футболистом мира по версии FIFA. В своей речи после получения награды Модрич сказал:

- Хочу поблагодарить тех, кто помогал мне, всех, кто работает в «Реале» и в сборной Хорватии. Всех моих близких, мою жену и детей. Когда я был ребенком, я мечтал играть в великом клубе, но «Золотой мяч» был для меня чем-то большим. Это невероятно. Не только потому, что я выиграл эту награду после Роналду и Месси. Если я выиграл, то только потому, что сделал нечто особенное.

Лука Модрич со своими родителями.Фото: REUTERS

При этом, Модрич и поделился секретами своего успеха:

- Трудно сказать... Труд, упорство в тяжелые моменты. Всегда непросто достичь того, к чему ты стремишься. Но рано или поздно возможность появится, но вы должны быть готовы воспользоваться моментом.

"Золотой мяч" вручается ежегодно с 1956 года и первые 39 лет награду получали только европейские футболисты из европейских клубов. В 1995 году границы были раздвинуты и на титул могли претендовать все футболисты, которые играют в Европе, а с 2007 года - и вовсе любой игрок.

Экс-игрок сборной Франции Давид Жинола и Лука Модрич.Фото: REUTERS

С 2010 по 2015 годы "Золотой мяч" вручался вместе с наградой лучшему футболисту мира по версии ФИФА, однако же после истечения срока договора награды вновь были разъединены. С 2007 года "Золотой мяч" получали только два футболиста в мире - португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси. Гегемония двух игроков была прервана Лукой Модричем.