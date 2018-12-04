Четыре очка Никиты Кучерова помогли "Тампе" победить "Нью-Джерси" 5:1

Главным героем поединка регулярного чемпионата НХЛ между "Тампой Бэй Лайтнинг" и "Нью-Джерси Девилз" стал российский форвард "молний" Никита Кучеров. Он набрал 4 (1+3) очка в этом поединке и помог своей команде одержать разгромную победу в гостях со счетом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0).

Именно Кучеров на 14-й минуте матча открыл счет в поединке. Помимо него шайбы в этой встрече забросили у "Тампы" Брэйден Поинт (20), Тайлер Джонсон (29), Янни Гоерд (33) и Стивен Стэмкос (41). Единственный точный бросок в поединке у "Девилз" на счету россиянина Егора Яковлева, для которого это - первая шайба в карьере в НХЛ.

По итогам встречи россиянин Никита Кучеров был назван первой звездой матча. Кроме того, он в 100-й раз в своей заокеанской карьере набрал больше одного очка за матч. Причем, последние 10 игр он не уходит без зачетных баллов с площадки, заработав за это время 20 очков в свою копилку.

И у Кучерова сейчас 42 (12+30) очков в нынешнем сезон, он - третий в списке бомбардиров НХЛ. Его опережают лишь два игрока "Колорадо" - Натан Маккиннон (43) и Микко Рантанен (45 очков).