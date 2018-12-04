Мурманская область и Карелия вошли в пятёрку лидеров Баренц-региона

Эксперты Центра экологического консалтинга и мониторинга «ПОМОР» представили данные первого рейтинга "Полярный индекс Баренц-региона. Провинции". В основу методики расчета положены индексы человеческого развития, счастья и индексы скорректированных эколого-экономических показателей.

Рейтинг возглавили две провинции Швеции - Норботтен и Вестерботтен, 3-е и 4-е места заняли Мурманская область и Республика Карелия, а на 5-м - Норвежская губерния Трумс.

Баренц-регион – это территории вокруг Баренцева моря, объединенные 11 января 1993 года в международную общественную организацию с целью развития сотрудничества. Сегодня в Баренц-регион входят 13 административных субъектов 4-х стран - Норвегии, России, Финляндии и Швеции.

«В ближайшие 2 года на социальное развитие и экологические программы стран Баренц-региона направят свыше 20 млрд. евро» – рассказывает руководитель Центра экологического консалтинга и мониторинга «ПОМОР» Тимофей Суровцев.

Высокую позицию в рейтинге Баренц-региона Мурманская область получила за эколого-экономические показатели последних лет. По словам шеф-редактора Международной Ассоциации журналистов-экологов «ЭКО-пресс» Сергея Шахиджаняна, на её территории действуют 12 особо охраняемых природных территорий федерального и 62 — регионального и местного значения. Общая площадь их территорий составляет почти 2 млн гектаров, что равняется 13,2% от общей площади региона.

Недавно в регионе появились ещё 2 новых природных заказника, 2 природных парка и 3 памятника природы регионального значения. «Судя по такой динамике, мы увидим позитивные изменения экологической ситуации в Баренц-регионе», – считает Шахиджанян.