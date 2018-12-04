Пивные напитки опять назовут пивом

Любители пива в тревоге: производителям на законодательном уровне хотят разрешить жертвовать качеством.

По сегодняшним правилам в пиве можно 20% солода заменить зерном или сахаросодержащими продуктами. Но страна хочет принять единый для всех стран ЕАЭС техрегламент. А по нему можно будет заменять уже не 20%, а 50% солода. Допустимая масса сахаросодержащих продуктов увеличивается с 2 до 5%. Изменившиеся правила дадут пивоварам право ухудшить рецепт.

На самом деле, не все так страшно. Производители и сейчас могут заменять больше, чем 20% солода. Просто тогда продукт называется уже не пивом, а пивным напитком. В этом нет ничего плохого – знаменитые Guinness, Hoegaarden, темный Велкопоповицкий Козел у нас официально маркируются, как пивной напиток. Хотя их вкус признан во всем мире.

Поправки позволят производителям экспериментировать с сортами, называя их пивом, а не напитком. Добавление риса сделает наш продукт похожим на японские марки, кукурузы – на американские. Существующие привычные сорта вряд ли изменятся – невозможно заменить солод зерном так, чтобы вкус не поменялся.

То есть, мы и сохраним имеющиеся, и возможно получим много новых вкусов.