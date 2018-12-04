Боярский: люди стали более инициативными и не сидят сложа руки

На сегодняшний день попросту не существовало структуры с таким подходом к общественным инициативам, которые получают помощь на всех уровнях власти. Работа ЦПГИ ведется во всех регионах, развитие конкретных проектов, местных инициатив и их тиражирование приоритетно.

О том, как построено взаимодействие с социальными НКО, о продвижении гражданских инициатив и поддержке социально ориентированных проектов расскажет депутат Государственной Думы, сопредседатель Центрального координационного совета сторонников «Единой России» Сергей Боярский.

- Сергей Михайлович, нынешний год в сфере добровольчества и развития гражданского общества был весьма насыщен различными событиями, среди которых можно отметить запущенный партией в регионах РФ Центр поддержки гражданских инициатив. Расскажите подробнее, что это за проект?

- Объявленный президентом Владимиром Путиным Год добровольца был призван активизировать работу с общественным сектором, ЦПГИ как раз представляет собой механизм, обеспечивающий поддержку и продвижение проектов и инициатив как НКО, так и гражданских активистов. Он был создан на базе сторонников «Единой России» по итогам широкой дискуссии, развернутой в рамках обновления партии. Тогда-то мы и увидели, что в регионах есть четкий запрос на поддержку общественных инициатив, в том числе социально ориентированных.

Работа Центра ведется по различным направлениям - это и развитие территорий, инклюзивное общество, социальное предпринимательство, патриотическое воспитание, активное долголетие, диалог культур, экология, внутренний туризм, а также новые медиа и молодые журналисты. И это далеко не исчерпывающий перечень, он еще будет дополняться в соответствии с запросами.

- Что отличает ЦПГИ от иных видов поддержки гражданской проектной деятельности?

- Поддержка НКО в России строится на грантовой системе. Мы считаем, что этого недостаточно, проектам необходимо комплексное сопровождение. Поскольку «Единая Россия» обладает существенным потенциалом поддержки НКО, свою главную задачу мы видим в том, чтобы стать для общественников самой короткой дорогой к реализации своих проектов. Участникам оказывается юридическая, методическая, информационная поддержка.

По каждому из направлений работы Центра мы пригласили своего лоббиста в Наблюдательный совет. Об этом, в том числе, мы будем подробно говорить на грядущем Съезде «Единой России». Важно еще и то, что ЦПГИ является площадкой, участники которой могут помочь друг другу, обмениваться опытом и тиражировать лучшие практики.

- Как строится работа Центра? Кому и какую конкретно помощь он оказывает, есть ли у него приоритетные проекты?

- Сразу оговорюсь - ЦПГИ не раздает гранты. Этим занимаются президентский фонд и региональные администрации. Наша основная задача - помочь их получить. При этом для нас принципиально важно продвигать инициативы, направленные на развитие территорий, а также социально ориентированные проекты.

Обратиться за поддержкой своего проекта можно, связавшись в том или ином субъекте РФ (как мы уже говорили, ЦПГИ функционирует во всех регионах) с нашим координатором, который работает в тесном контакте с партией и сторонниками. Как правило, помощь в каждом случае индивидуальна – это может быть содействие в преодолении бюрократических барьеров, юридическом сопровождении проектов, привлечении специалистов, медийных персон. Зачастую наши специалисты помогают правильно представить проект, чтобы он смог претендовать на получение финансирования.

Многие обращаются с просьбой привлечь информационные ресурсы для освещения своей деятельности и повышения узнаваемости. Особенно это актуально для регионов.

- Расскажите о конкретных примерах инициатив, уже получивших поддержку ЦПГИ?

- Как вы уже поняли, речь идет как о проектах некоммерческих организаций, так и инициативных групп граждан.

Например, в Челябинской области Центр по запросу Совета родителей региона и центра финансовой грамотности «Богатеи с детства» поможет в развитии профориентационного дополнительного образования старшеклассников.

В Мурманской области ЦПГИ поддержал инициативу общественной организации «Второе дыхание». Цель проекта – психическое и физическое оздоровление женщин в возрасте 50-70 лет с использованием комплекса методик физкультурных занятий, элементов дыхательной гимнастики, йоги, психологических тренингов, а также пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваний средствами физической культуры и спорта, формирование двигательной активности для преодоления физических и психологических барьеров.

Также в Мурманской области открыта мастерская для обучения пенсионеров традиционным ремеслам народов Севера. Примечательно, что ее лучшие ученики в дальнейшем трудоустроились в этой сфере.

В Пермском крае ЦПГИ выступит связующим звеном между собственниками и региональными властями для создания пунктов детской травматологии.

В Оренбургской области Центр помог представленному инициативной группой граждан проекту «Помочь втихаря» провести фестивали для более чем 400 воспитанников социальных учреждений. Об этом проекте стоит сказать особо. В данном случае оренбуржцы использовали социальные сети, чтобы, объединившись, вместе решать проблемы своего двора, района и города. Совершенно разных по социальному статусу и финансовому положению граждан объединило стремление помогать и созидать. Кто-то озвучивает предложение - например, давайте зальем каток, они это делают, а наш Центр помогает в налаживании связей с региональной властью.

В Ростовской области некоммерческая организация вышла с инициативой провести творческий фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья. Наши коллеги в Ростове-на-Дону предоставили транспорт для детей из отдаленных районов области, чтобы они также смогли принять участие в фестивале.

На самом деле – примеров уже десятки, и они есть в каждом регионе страны.

- Если с НКО все более или менее понятно, то каким образом выстраивается коммуникация с инициативными группами граждан?

Представим, что у группы людей есть оформленные на бумаге идея или проект, который, по их мнению, может быть полезен для региона. Региональный координатор проанализирует проект и вместе с наблюдательным советом определит его куратора. Для обращения достаточно заполнить анкету – представить описание проекта, запросив конкретный вид поддержки. При этом совсем неважно, представляете ли вы НКО или являетесь инициативным гражданином.

Вообще значительная часть нашей работы и «Единой России» в целом строится именно на общении с людьми - как при личных встречах, так и через социальные сети. Мы сами проводим мониторинг информационного пространства в поисках проектов, которым нужна поддержка.

Однако сейчас люди стали более инициативными и не сидят сложа руки, начинают действовать самостоятельно, а уже потом обращаются за поддержкой к представителям власти.

Один из последних ярких примеров. В моем родном городе Санкт-Петербурге жители одного из районов, где катастрофически не хватает зеленых насаждений, начали обсуждать в соцсетях возможность появления парка в их районе. Представители их инициативной группы обратились ко мне с просьбой о поддержке. Они не просто отправили обращение, но еще и представили концепцию будущего парка. Как депутат и координатор ЦПГИ я считаю, что это - пример активной гражданской позиции, которой надо следовать.