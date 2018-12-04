Доступная медпомощь и льготная ипотека: губернатор ЯНАО обратился с ежегодным докладом к жителям края

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов представил ежегодный доклад о положении дел в округе и перспективах развития региона. Доклад традиционно был зачитан с главной сцены Ямала — в Культурно-деловом центре в Салехарде. 4 декабря 2018 года сюда съехались главы муниципалитетов, депутаты, общественники, представители национальных диаспор. Также в числе приглашенных были руководителей крупных нефтегазовых компаний, работающих в регионе.

Свое выступление губернатор Ямала начал с главного для региона проекта — строительства Северного широтного хода. Необходимость этой мегастройки Артюхов подтвердил цитатой президента Владимира Путина, который поддержал этот проект, и рассказал о том, в какой стадии он находится. По мнению главы округа, новая ЖД-магистраль будет запущена через четыре года. Уже этой зимой на Оби начнется строительство крупнейшего моста между Салехардом и Лабытнанги, заслуга появления которого, по мнению Артюхова, принадлежит его предшественнику Дмитрию Кобылкину.

Далее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа объявил 2019 год годом благоустройства: финансирование программы по благоустройству в регионе будет увеличено на треть.

По его словам, только за прошедшее лето в регионе появилось более 45 новых парков, скверов, пешеходных зон и площадок для отдыха.

"Они преобразили облик наших городов. Было обновлено свыше 400 дворовых территорий. Это меняет самочувствие и настроение людей, их отношение к жизни на Севере. Поэтому в следующем году мы на треть нарастим финансирование этой программы: 2019 год я объявляю годом благоустройства", - отметил Артюхов.

Губернатор отметил, что жители Ямала с оптимизмом воспринимают шаги, которые уже сделаны в этом направлении.

"Мало только построить для людей капитальные дома, школы и (детские) сады. Сегодня у жителей Ямала есть справедливый запрос на комфортную среду. В последние два года большое внимание мы уделяли благоустройству городов и поселков. Вижу, что люди позитивно воспринимают изменения. Для меня это главный признак того, что работу в этом направлении необходимо усиливать", — подчеркнул глава региона.

Артюхов добавил, что в 2019 году программа благоустройства затронет даже небольшие населенные пункты, где проживают 200 человек.

Первоочередной задачей для властей является и улучшение жилищных условий ямальцев. Это и необходимость увеличения объемов строительства жилья, в том числе, и для молодых семей, предоставление субсидий и выплат на приобретение нового жилья. В актуальной повестке - новые механизмы стимулирования рынка и улучшения жилищных условий – развития системы арендного жилья, льготная ипотека.

Артюхов отметил, что субсидия для молодых семей на приобретение жилья на первичном рынке в Ямало-Ненецком автономном округе вырастет с 30% до 40% от стоимости жилья с 2019 года.

"Мы поднимаем финансирование этой программы в три раза, средств хватит, чтобы за три года новые квартиры могли приобрести примерно 2 тыс. молодых семей. Тем ямальцам, которые встали в очередь на получение субсидии по федеральной программе, мы предоставим возможность перейти в региональную очередь и успеть получить выплату. Также мы увеличиваем размер самой субсидии для молодых семей на приобретение нового жилья на первичном рынке, сумма вырастет до 40% от стоимости квартиры", - сказал Артюхов.

Общий объем финансирования программы "Молодая семья" с 2019 по 2021 годы превысит 2,5 млрд рублей. В 2019 году финансирование составит более 900 млн рублей, в 2020-2021 годах - порядка 800 млн рублей ежегодно. Стоит отметить, что ранее на данную программу выделялось 275 млн рублей в год.

Компенсацию в 40% от стоимости нового жилья смогут получить также врачи, учителя, спортивные тренеры, социальные работники, профессионалы высокой квалификации, которые приезжают и остаются в регионе.

"Средний размер выплаты на семью из трех человек составит примерно 1,2 млн рублей", - пояснил Артюхов.

Остро стоит и вопрос переселения жителей области из домов аварийного фонда, отметил глава ЯНАО.

Обращаясь к собравшимся, Артюхов отметил, что в этом году утверждена соответствующая адресная программа. В ближайшие три года из аварийного фонда переедут 5 тыс. ямальских семей. А меры по улучшению жилищных условий позволят в ближайшие три года отпраздновать новоселье примерно 10,5 тыс. ямальских семей.

К слову, эти задачи основаны на запросах населения, которые удалось услышать благодаря обратной связи через соцсети. Например, о низком качестве нового жилья Дмитрию Артюхову через Instagram жаловались жители некоторых ямальских городов. После чего глава округа ужесточил для всех профильных структур ответственность за сроки и качество строительства.

О жителях округа власти думают, и когда речь идет о развитии высокотехнологичной и доступной медпомощи. В ближайшие пять лет в регионе появится 19 новых медучреждений. Артюхов пообещал, что в ЯНАО построят радиологическое отделение для пациентов с новообразованиями. В результате на Ямале будет сформирован собственный центр для борьбы с онкологией.

"Также болезни системы кровообращения ежегодно уносят большое количество жителей в округе. Надо развивать диагностику. <...> Кроме того, в следующем году будет полностью закрыта потребность в медицинском оборудовании для ЛОР-кабинетов во всех поликлиниках округа", - добавил губернатор.

Артюхов в своем докладе подчеркнул, что для внедрения новой высокотехнологичной помощи не обойтись и без повышения квалификации врачей.

Ключевая цель – создать в крае такую систему медподдержки, которая позволит оказывать высококвалифицированную медпомощь жителям Ямала, не прибегая к услугам федеральных специалистов.

Тему транспорта Дмитрий Артюхов начал с примера «убитой» трассы между Новым Уренгоем и Коротчаево, которую окружные власти намерены реконструировать в будущем году. На 2019 год средства на финансирование дорожного строительства запланированы в полном объеме, поэтому ответственным за этот сектор не удастся в случае каких-либо задержек на дорожных стройках оправдать свои неудачи нехваткой финансов.

Артюхов пообещал летом 2019 года совместно с представителями ОНФ лично проехать по трассе от Нового Уренгоя до Ноябрьска и проверить качество выполненных работ.

Более того, принято решение о реконструкции трассы от Карамовского поста до Ноябрьска, а также дороги от города до Промзоны, на которую много жаловались горожане. В Новом Уренгое в будущем году начнется строительство двух крупных развязок в черте города.

Остро назрел вопрос, по мнению главы региона, и с повышением экологической безопасности в регионе. И это целый комплекс мероприятий, которые планируют реализовывать в течение несколько лет. Речь идет и о субсидировании коммунальных платежей за вывоз ТБО, проектирование водоочистных сооружений, строительство нового рыборазводного комплекса. Его появление станет частью исполнения дорожной карты по развитию аквакультуры в округе.

К слову, строительство нового рыборазводного комплекса позволит обеспечить потребности населения Ямала в биоресурсах. Кроме того, реализация данного проекта имеет и социальную направленность – создание дополнительных рабочих мест.

Благодарность от главы региона была высказана волонтерам и добровольцам, которые принимали участие в очистке острова Вилькицкого от «советского наследия».

Завершая доклад, Артюхов затронул тему отношения власти и общества. Одной из важных составляющих, по мнению Дмитрия Артюхова, в новом формате отношения власти и общества должны стать новые виды обратной связи чиновников с жителями региона. Среди них — реакция на запросы населения через страницы в соцсетях.

Подытожил губернатор свой доклад главным требованием к членам своей команды — быть честными с людьми.