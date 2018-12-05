Прямая трансляция презентации “совершенно нового продукта” от Яндекса

В среду, 5 декабря, в офисе Яндекса пройдет презентация некоего “совершенно нового продукта” - именно такая формулировка содержалась в приглашении, разосланном журналистам.

Видеотрансляция презентации будет доступна на нашем сайте с 12:00 мск.

В компании пока не раскрывают, какой продукт собираются представить. Напомним, в мае прошлого года Яндекс представил первое устройство собственной разработки - портативную умную колонку со встроенным голосовым помощником "Алиса".