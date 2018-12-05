Прямая трансляция презентации “совершенно нового продукта” от Яндекса
Пока представители российской IT-компании не раскрывают, о какой именно разработке идет речь. Смотрите презентацию в прямом эфире 5 декабря c 12:00 мск [видеотрансляция]
В компании пока не раскрывают, какой продукт собираются представитьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 5 декабря, в офисе Яндекса пройдет презентация некоего “совершенно нового продукта” - именно такая формулировка содержалась в приглашении, разосланном журналистам.
Видеотрансляция презентации будет доступна на нашем сайте с 12:00 мск.
В компании пока не раскрывают, какой продукт собираются представить. Напомним, в мае прошлого года Яндекс представил первое устройство собственной разработки - портативную умную колонку со встроенным голосовым помощником "Алиса".
Презентация "совершенно нового продукта" от Яндекса.