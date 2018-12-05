2018-12-04T22:27:26+03:00
Умные вещи

Прямая трансляция презентации “совершенно нового продукта” от Яндекса

Пока представители российской IT-компании не раскрывают, о какой именно разработке идет речь. Смотрите презентацию в прямом эфире 5 декабря c 12:00 мск [видеотрансляция]
KP.RU
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В компании пока не раскрывают, какой продукт собираются представитьВ компании пока не раскрывают, какой продукт собираются представитьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 5 декабря, в офисе Яндекса пройдет презентация некоего “совершенно нового продукта” - именно такая формулировка содержалась в приглашении, разосланном журналистам.

Видеотрансляция презентации будет доступна на нашем сайте с 12:00 мск.

В компании пока не раскрывают, какой продукт собираются представить. Напомним, в мае прошлого года Яндекс представил первое устройство собственной разработки - портативную умную колонку со встроенным голосовым помощником "Алиса".

Презентация "совершенно нового продукта" от Яндекса.

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