2018-12-04T15:39:06+03:00
Политика

Порошенко подшофе запустил поезд

В Сети обсуждают очередное видео с нетрезвым президентом Украины [видео]
Александр КОЦ@sashakots
Поделиться:
Комментарии: comments6
Сглазил, получается, Порошенко, состав - слишком рано обмывать началСглазил, получается, Порошенко, состав - слишком рано обмывать началФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На этот раз Петр Алексеевич в явно приподнятом настроении делится с журналистами переполняющими его эмоциями. Президент Украины появился перед ними по важнейшему государственному делу - в Киеве запускали первый экспресс до столичного аэропорта. Как тут обойтись без таких высоких пассажиров.

- За 80 гривен, которые мы с Владимиром Борисовичем (Гройсманом - Ред.) сами заплатили, - радуется Порошенко, - мы проверили, что работают и кредитные карты, и Apple Pay, и Wi-Fi. Кофе только нет, но может будет.

Кофе в этот момент Петру Алексеевичу действительно был необходим, потому что по мимике, жестикуляции и дикции любой начинающий нарколог невооруженным глазом определил бы легкую степень опьянения. Ну бахнул президент на радостях «соточку» - с кем не бывает.

Проблема в том, что на следующий день этот самый поезд заглох на полдороги к воздушной гавани. И сеть тогда облетели совсем другие, отрезвляющие кадры. Пассажиры выпрыгивали из застрявшего экспресса в снег, и бегом, с чемоданами на горбу, по колено в сугробах добирались до аэропорта. Сглазил, получается, Порошенко, состав - слишком рано обмывать начал.

СМИ опубликовали видео с выступлением пьяного Порошенко.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр КОЦ

 
Читайте также
Родион Мирошник: Порошенко считает дни и выполняет заказ США
Советник главы ЛНР и эксперт группы по минским договоренностям прокомментировал заявление главы украинского государства о «намерении России» прорубить «коридор в Крым через Донбасс», взяв Мариуполь и Бердянск
Новости 24
Умер актер сериалов «След» и «Универ» Виталий Ендовицкий
Apple составила рейтинг самых популярных приложений у россиян
Госдума приняла закон о борьбе с «колумбайн-сообществами»
Saxo Bank допустил введение всемирного налога на транспорт
Володин поручил упростить выдачу украинцам российского гражданства
Киев предложил Москве обменять 300 человек на арестованных украинских моряков
Роскомнадзор заблокировал сайт аренды детей для интима
В Италии арестовали предполагаемого главу «Коза ностра»
В Центробанке усложнят процедуру покупки валюты
Армения начала расследование крушения самолета Су-25
Французское правительство пошло на уступки «желтым жилетам»
В Малайзии три человека погибли при взрыве в торговом центре
Израильская операция «Северный щит» продлится до ликвидации всех тоннелей «Хезболлах»
Один человек погиб при взрыве в Подмосковье
Знакомая умершего футболиста «Локомотива» предположила, что его отравили
Российские артисты рассказали про размер своей пенсии
Посольство США на Украине предупредило туристов о высоком уровне террористической угрозы
В Киеве признали, что Керченский пролив открыт для судоходства
Пропавший в Армении самолет Су-25 потерпел крушение в горах
Выходные дни в декабре 2018 года: россиян ожидает шестидневная рабочая неделя
Песков не исключил сохранения транзита газа через Украину после запуска «Северного потока - 2»
Захара Прилепина назначили заместителем худрука МХАТ имени Горького
На Украину не пустили более 600 россиян из-за военного положения
«Алтайский край. Все настоящее!»: Губернатор Виктор Томенко рассказал о продвижении регионального туристического бренда
Поклонская поделилась любимым рецептом
Поклонская рассказала историю знакомства со своим мужем
В парижском округе пострадали 14 человек в результате ДТП с автобусом
Астронавты при установке оборудования потеряли деталь в открытом космосе
Поклонская с мужем рассказали, планируют ли они завести детей