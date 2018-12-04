2018-12-04T15:40:50+03:00
Политика

Сергей Шойгу: Способны противостоять технологически развитому противнику

Армия будет накапливать ракеты не забывая о диверсификации оборонно-промышленного комплекса, подчеркнул министр обороны
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сергей ШойгуСергей ШойгуФото: Минобороны РФ
Изменить размер текста:

В Минобороны России приняты меры по повышению боевых возможностей войск и сил в условиях нарастания гонки вооружений, связанной с планами США выйти из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности.

"В ходе итогового совещания президента на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" в Анапе были рассмотрены вопросы производства и накопления ракет и боеприпасов в системе государственного материального резерва, адаптации оборонной промышленности к текущим экономическим условиям", - заявил на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной министр Шойгу, обобщая итоги сочинских совещаний, которые прошли в прошлом месяце.

Глава военного ведомства отметил, что именно там обсуждалась реализация гособоронзаказа на 2018 год и новая госпрограмма вооружения до 2027 года. Крайняя позволит сохранить нужные темпы перевооружения армии и флота.

"Верховному главнокомандующему было доложено о ходе строительства и развития Вооруженных Сил, их способности обеспечить военную безопасность государства и противостоять технологически развитому противнику", - отметил Шойгу.

По словам министра акцент в развитии оборонной промышленности сделан на выполнении опытно-конструкторских работ и поставках перспективного вооружения, военной и специальной техники.

На совещании стало известно о начале поставок в войска первого отечественного серийного мобильного робота-сапера "Уран-6" и испытаниях спутника "Пион-НКС".

Отметим, несмотря на грозные маневры войск НАТО у наших границ, о "гонке вооружений" речь пока не идет. Но на сочинских совещаниях уже поднимался вопрос диверсификации оборонно-промышленного комплекса, как одной из стратегических национальных задач.

"Передача передовых военных технологий в гражданский сектор позволит наладить инновационное производство продукции мирового уровня. Интеграция оборонной промышленности в гражданскую экономику обеспечит в перспективе устойчивую работу оборонно-промышленного комплекса", - пообещал Шойгу.

По словам министра прежде всего это коснется товаров, создаваемых в интересах "развития транспорта, связи и телекоммуникаций, топливно-энергетического комплекса, здравоохранения".

Уровень своей боевой подготовки российские военные покажут в следующем году: во время стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" и Армейских международных игр.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также
"До «сердца» нашего «Периметра» не так-то просто достать!". Эксперт прокомментировал заявление про неэффективность ракетной системы "Мертвая рука"
Заявление экс-начальника Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктора Есина вызвало обсуждение у специалистов
Новости 24
Умер актер сериалов «След» и «Универ» Виталий Ендовицкий
Apple составила рейтинг самых популярных приложений у россиян
Госдума приняла закон о борьбе с «колумбайн-сообществами»
Saxo Bank допустил введение всемирного налога на транспорт
Володин поручил упростить выдачу украинцам российского гражданства
Киев предложил Москве обменять 300 человек на арестованных украинских моряков
Роскомнадзор заблокировал сайт аренды детей для интима
В Италии арестовали предполагаемого главу «Коза ностра»
В Центробанке усложнят процедуру покупки валюты
Армения начала расследование крушения самолета Су-25
Французское правительство пошло на уступки «желтым жилетам»
В Малайзии три человека погибли при взрыве в торговом центре
Израильская операция «Северный щит» продлится до ликвидации всех тоннелей «Хезболлах»
Один человек погиб при взрыве в Подмосковье
Знакомая умершего футболиста «Локомотива» предположила, что его отравили
Российские артисты рассказали про размер своей пенсии
Посольство США на Украине предупредило туристов о высоком уровне террористической угрозы
В Киеве признали, что Керченский пролив открыт для судоходства
Пропавший в Армении самолет Су-25 потерпел крушение в горах
Выходные дни в декабре 2018 года: россиян ожидает шестидневная рабочая неделя
Песков не исключил сохранения транзита газа через Украину после запуска «Северного потока - 2»
Захара Прилепина назначили заместителем худрука МХАТ имени Горького
На Украину не пустили более 600 россиян из-за военного положения
«Алтайский край. Все настоящее!»: Губернатор Виктор Томенко рассказал о продвижении регионального туристического бренда
Поклонская поделилась любимым рецептом
Поклонская рассказала историю знакомства со своим мужем
В парижском округе пострадали 14 человек в результате ДТП с автобусом
Астронавты при установке оборудования потеряли деталь в открытом космосе
Поклонская с мужем рассказали, планируют ли они завести детей