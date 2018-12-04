Сергей Шойгу: Способны противостоять технологически развитому противнику

В Минобороны России приняты меры по повышению боевых возможностей войск и сил в условиях нарастания гонки вооружений, связанной с планами США выйти из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности.

"В ходе итогового совещания президента на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" в Анапе были рассмотрены вопросы производства и накопления ракет и боеприпасов в системе государственного материального резерва, адаптации оборонной промышленности к текущим экономическим условиям", - заявил на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной министр Шойгу, обобщая итоги сочинских совещаний, которые прошли в прошлом месяце.

Глава военного ведомства отметил, что именно там обсуждалась реализация гособоронзаказа на 2018 год и новая госпрограмма вооружения до 2027 года. Крайняя позволит сохранить нужные темпы перевооружения армии и флота.

"Верховному главнокомандующему было доложено о ходе строительства и развития Вооруженных Сил, их способности обеспечить военную безопасность государства и противостоять технологически развитому противнику", - отметил Шойгу.

По словам министра акцент в развитии оборонной промышленности сделан на выполнении опытно-конструкторских работ и поставках перспективного вооружения, военной и специальной техники.

На совещании стало известно о начале поставок в войска первого отечественного серийного мобильного робота-сапера "Уран-6" и испытаниях спутника "Пион-НКС".

Отметим, несмотря на грозные маневры войск НАТО у наших границ, о "гонке вооружений" речь пока не идет. Но на сочинских совещаниях уже поднимался вопрос диверсификации оборонно-промышленного комплекса, как одной из стратегических национальных задач.

"Передача передовых военных технологий в гражданский сектор позволит наладить инновационное производство продукции мирового уровня. Интеграция оборонной промышленности в гражданскую экономику обеспечит в перспективе устойчивую работу оборонно-промышленного комплекса", - пообещал Шойгу.

По словам министра прежде всего это коснется товаров, создаваемых в интересах "развития транспорта, связи и телекоммуникаций, топливно-энергетического комплекса, здравоохранения".

Уровень своей боевой подготовки российские военные покажут в следующем году: во время стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" и Армейских международных игр.