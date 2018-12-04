2018-12-04T16:38:16+03:00
Общество

«Утром опять в школу – как на войну»: одноклассники вместе с учителями довели подростка до невроза

Иногда на объект травли набрасываются не только дети, но и педагогический коллектив
Ксения КОНЮХОВА
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Учителей 62 гимназии Омска обвинил в травле школьника.Учителей 62 гимназии Омска обвинил в травле школьника.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Травлю в школе далеко не всегда устраивают сами дети. Иногда инициаторами становятся учителя. Об одном из таких случаев рассказала омская журналистка Наталья Граф на своей странице в Facebook.

“20 ноября вместо урока технологии часть детей из 8 "1" класса 62 гимназии отправили во двор гимназии чистить снег лопатами, - написала Наталья. - Чистить снег предлагалось с рюкзаками на плечах, мой сын Роман почувствовал себя плохо и пошел домой. Отпроситься или сообщить о проблеме со здоровьем было не кому. Дети находились на улице одни, без присмотра, учитель технологии остался в помещении школы с другой частью класса”.

Сообщение в фейсбуке Натальи Граф.

Сообщение в фейсбуке Натальи Граф.

Напомним, привлекать детей к физическому труду в школе нельзя (см, справку "КП"). Но учителя 62-й гимназии, видимо, не в курсе. Узнав о такой "самоволке", классный руководитель Ромы, Елена Будай, устроила ему разбор полётов при всем классе. А когда учителю показалось, что мальчик записывает всё на диктофон (по словам самого Романа, он ничего не записывал, просто держал смартфон в руке), учитель пообещала его засудить и выгнала с уроков.

“Далее педагог обратилась к директору гимназии с заявлением, в котором сообщила, что отказывается от классного руководства из-за поведения моего ребенка, который оскорбил ее записью разбирательств на диктофон. При этом она ни разу не позвонила мне и не сообщила о данном инциденте, - продолжает Наталья. - Роман приходит со школы бледный, не ест, не раздеваясь падает на кровать и спит. А утром опять в школу – как на войну. Потому что информацию о том, что "классная уходит из-за Ромы" очень быстро довели до других детей и их родителей под нужным соусом. Довели до всех. Кроме меня”.

“Учительница не здоровается”

Сейчас классный руководитель мальчика отказывается проводить уроки в Ромином классе, пока он не извинится и не будет наказан за свой проступок — запись на диктофон, которую он не делал. Директор гимназии, по словам Натальи, отказалась решать этот конфликт.

“Я просила Марину Петровну (директора 62-й гимназии — Ред.) пригласить Романа, классную руководительницу, школьного психолога, побеседовать с ними, помирить, - пишет Наталья Граф. - Но она отказалась, мотивируя это тем, что с классной у Романа личные неприязненные отношения, а психолог неопытный – работает всего месяц. Сама учительница игнорирует моего ребенка и не здоровается с ним. А девочки на перемене не дают Роме прохода – извинись, мы не хотим, чтобы Елена Константиновна уходила”.

Вместо уроков Романа водили на "ковер" к директору — давили и требовали принести извинения.

“Я написала жалобы в прокуратуру, уполномоченному по правам ребенка, в департамент образования. Из одного ведомства пришло уведомление — мы рассмотрим вашу жалобу и пришлем ответ в течение 30 дней”, - пишет мама восьмиклассника.

“Боевые действия” в школе не прошли незаметно для здоровья Романа. Врачи диагностировали невроз и тахикардию, прописали антидепрессанты и предложили лечь в неврологический стационар.

В итоге у школьника диагностировали невроз и тахикардию.

В итоге у школьника диагностировали невроз и тахикардию.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

“Шелуха есть везде”

Директор гимназии Марина Дюкова ушла в отпуск. Её заместитель, Инна Апанасенко, обсуждать что-либо с журналистами отказывается.

- Пока Департамент образования не даст разрешение, мы не можем комментировать эту ситуацию, - заявила "КП" замдиректора. - Только согласуйте время, а то у нас и так очередь. И давайте позже — у нас в среду выпускники сочинение пишут, ответственное мероприятие.

- А как же директор в отпуск ушла накануне такого "ответственного мероприятия"?

- Ну, у директоров свободных "неответственных" дней не бывает...

В омском Департаменте образования сообщили, что взяли ситуацию под контроль.

- В школу уже выезжал специалист Департамента образования, - рассказали "КП" в пресс-службе ведомства. - Но для комплексного анализа мы инициировали внеплановую проверку гимназии 62 с привлечением специалистов городского центра психолого-педагогической и медицинской социальной помощи. По итогам проверки будет предоставлена информация.

К делу подключился и вице-губернатор Омской области Владимир Компанейщиков. Он призвал “не обобщать” и “не делать выводы относительно всей системы образования города и региона”. По словам чиновника, “хороших, умных и порядочных учителей и директоров больше, а шелуха есть везде”.

Справка "КП"

Могут ли ребёнка заставить заниматься физическим трудом в школе?

Если кратко — нет, не могут.

Во-первых, принудительный труд в России запрещен — об этом говорит статья 37 Конституции РФ.

Во-вторых, школа не может привлекать учащихся к труду, не предусмотренному учебной программой, без согласия родителей — это четко прописано в статье 34 Федерального закона №273 "Об образовании".

То есть, мало того, что учеников не имели права отправлять на уборку снега вместо урока технологии. А это явно не предусмотрено программой по этому предмету. Так ещё и сделали это без согласия родителей — иначе дети должны были бы заранее принести подписанные бумаги. Да и самих учеников явно не спрашивали, хотят ли они таким образом помогать школе.

Но даже если бы подростки сами взялись за лопаты и умоляли директора позволить им убрать снег, она должна была строго запретить им это, пока родители не подпишут им разрешения. И даже если бы такое разрешение было, детей все равно не могли бы отправить на уборку снега в мороз, да ещё и вместо уроков. Такая работа нарушает все условия труда несовершеннолетних, прописанные в статье 265 Трудового кодекса РФ.

Только за эти нарушения школьной администрации уже может грозить приличный штраф, а директору — выговор и увольнение. Однако, конкретные санкции будут определены по итогам проверки.

О том, что делать, если ребёнка травят в школе, мы подробно рассказывали в публикации “По законам подростковой стаи: что делать, если ребенка травят в школе”.

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