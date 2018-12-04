Рита Дакота больше не ненавидит Влада Соколовского

Не прошло и полугода, как Рита Дакота выбросила белый флаг, прекратив войну со своим бывшим супругом Владом Соколовским.

Напомним, что этим летом певица узнала о многочисленных изменах Влада, крайне расстроилась и подала на развод. Певица делилась подробностями и своими чувствами в Инстаграме, люди сострадали. Потом был раздел имущества, договоренности о том, кто когда и как проводит время с дочкой Мией.

Потом потихонечку у пары начала восстанавливаться личная жизнь. Влад начал встречаться с фитнес-инструктором Натальей Сульфановой, Рита - влюблена в неизвестного мужчину и радуется его смс-кам. Может, именно это и помогло Дакоте чуть отпустить ситуацию и перестать убиваться из-за измены. Люди из близкого окружения певицы говорит, что 28-летняя артистка простила Влада и уже в состоянии более-менее спокойно с ним общаться. Но время с дочкой оба родителя проводят по отдельности.

Сегодня певица поделилась теплыми воспоминаниями о прошлом. - ‘Просто первая зима моя после тебя... Вчера я расплакалась в магазине, увидев красивые елочные игрушки. Не от жалости к себе, но от ностальгии. У нас с Соколовскими были самые лучшие новогодние праздники за всю мою жизнь. …Когда боль проходит и остаётся только память, только свет и благодарность, ты вдруг забываешь все плохое, ‘выключаешь’ все обиды и по-настоящему благодаришь небо и жизнь за опыт, а вместе с ними и людей, причинивших тебе боль, за счастье и любовь. У многих не было такой семьи никогда в жизни, у меня была почти 5 лет. Ну разве не повод верить в чудеса?".

Певица призналась, что знает - однажды у нее будет семья, и, возможно, на всю жизнь.

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