2018-12-04T17:08:48+03:00
Общество

Русская и украинка подружились на «Мисс Вселенная-2018» в Таиланде

Юлия Полячихина и Карина Жосан нашли общий русский язык на шоу
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Россиянка Юлия Полячихина (справа) и Карина Жосан из Украины представят свои страны на конкурсе "Мисс Вселенная".Россиянка Юлия Полячихина (справа) и Карина Жосан из Украины представят свои страны на конкурсе "Мисс Вселенная".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Политика политикой, а международные конкурсы красоты, как и спорт, не должны от нее зависеть. Это и доказывают две молоденькие девушки, которые отправились представлять свои многомиллионные страны на «Мисс Вселенная-2018».

18-летняя Юлия Полячихина из России и 23-летняя Карина Жосан из Украины подружились на полях шоу. Обе красавицы прилетели на днях в Таиланд, где 16 декабря сразятся в финале с сотней соперниц.

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Keep your smile with us #missuniverse2018
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Юлия Полячихина (справа) и Карина Жосан нашли общий язык.

Юлия Полячихина (справа) и Карина Жосан нашли общий язык.

Параллельно с этим конкурсом красоты (которым совсем недавно владел сам Дональд Трамп) идет «Мисс Мира», финал которого пройдет в Китае в эту субботу. И у 19-летней Натальи Строевой хорошие шансы. Но на том шоу совместных снимков украинки и русской не видно, чего не сказать о Юлии и Карине.

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Сегодня наше утро началось с потрясающей экскурсии по Бангкоку
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Наша красавица родом из Чувашии. Юлия Полячихина поступила на журфак в Чебоксарах, но после победы на «Мисс Россия» только и делала, что готовилась к поездке на международный конкурс. У девушки есть возможность лишний раз подчеркнуть уникальность нашей мультикультурной страны, где проживает множество национальностей.

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Знаете ли вы историю своего народа? Россия - прекрасная многонациональная страна, в которой проживают более 100 народностей.
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Юлия отлично сложена. При росте 173 см, параметры ее фигуры 80-58-85 см.

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Друзья, как вы относитесь к спорту? Как часто вы им занимаетесь?
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Девушка совсем молоденькая, но в модельном бизнесе уже имеет опыт. Параллельно с учебой Полячихина ходила по подиумам во Франции и Японии. Также серьезно занимается фитнес-аэробикой, входила в сборную России по этому виду спорта.

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#missuniverse2018
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Карина Жосан одержала победу в конкурсе «Мисс Украина-Вселенная». Ей 23 года, она из Одессы. Ее рост 179 см, ТТХ: 86−60−90 см. Она похожа на куклу.

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I miss Italy so much Counting down to see one of my fave country again #italy #rome
1575 отметок «Нравится»16 комментариевInstagram

У Карины есть высшее образование в сфере турбизнеса. И при этом Жосан благодаря умопомрачительным формам с 16 лет работает моделью, имея зарубежные контракты.

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Родной Овидиополь
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