Русская и украинка подружились на «Мисс Вселенная-2018» в Таиланде

Политика политикой, а международные конкурсы красоты, как и спорт, не должны от нее зависеть. Это и доказывают две молоденькие девушки, которые отправились представлять свои многомиллионные страны на «Мисс Вселенная-2018».

18-летняя Юлия Полячихина из России и 23-летняя Карина Жосан из Украины подружились на полях шоу. Обе красавицы прилетели на днях в Таиланд, где 16 декабря сразятся в финале с сотней соперниц.

polyachikhinayulia Keep your smile with us #missuniverse2018

Юлия Полячихина (справа) и Карина Жосан нашли общий язык.

Параллельно с этим конкурсом красоты (которым совсем недавно владел сам Дональд Трамп) идет «Мисс Мира», финал которого пройдет в Китае в эту субботу. И у 19-летней Натальи Строевой хорошие шансы. Но на том шоу совместных снимков украинки и русской не видно, чего не сказать о Юлии и Карине.

polyachikhinayulia Сегодня наше утро началось с потрясающей экскурсии по Бангкоку

Наша красавица родом из Чувашии. Юлия Полячихина поступила на журфак в Чебоксарах, но после победы на «Мисс Россия» только и делала, что готовилась к поездке на международный конкурс. У девушки есть возможность лишний раз подчеркнуть уникальность нашей мультикультурной страны, где проживает множество национальностей.

polyachikhinayulia Знаете ли вы историю своего народа? Россия - прекрасная многонациональная страна, в которой проживают более 100 народностей.

Юлия отлично сложена. При росте 173 см, параметры ее фигуры 80-58-85 см.

polyachikhinayulia Друзья, как вы относитесь к спорту? Как часто вы им занимаетесь?

Девушка совсем молоденькая, но в модельном бизнесе уже имеет опыт. Параллельно с учебой Полячихина ходила по подиумам во Франции и Японии. Также серьезно занимается фитнес-аэробикой, входила в сборную России по этому виду спорта.

Карина Жосан одержала победу в конкурсе «Мисс Украина-Вселенная». Ей 23 года, она из Одессы. Ее рост 179 см, ТТХ: 86−60−90 см. Она похожа на куклу.

karinazhosanofficial I miss Italy so much Counting down to see one of my fave country again #italy #rome

У Карины есть высшее образование в сфере турбизнеса. И при этом Жосан благодаря умопомрачительным формам с 16 лет работает моделью, имея зарубежные контракты.

karinazhosanofficial Родной Овидиополь

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