2018-12-04T17:11:24+03:00
В мире

Дания выселит проблемных мигрантов на удаленный остров

Жители страны это приветствуют, правозащитники - против
Алексей ВАРЕНОВ
Поделиться:
Мигранты в одном из датских пунктов временного размещения.Мигранты в одном из датских пунктов временного размещения.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

“Они не нужны Дании, и это они почувствуют”, - написала в Фейсбуке министр по делам иммиграции Дании Ингер Стойберг, презентуя план правительства по переселению наиболее проблемных мигрантов на балтийский остров Линдхольм, в 80 км к югу от Копенгагена.

Ожидается, что сюда первым делом поселят более 100 нежелательных иностранцев, совершивших уголовные преступления, а также иммигрантов, чьи просьбы об убежище были отклонены, но нет возможности депортировать их на родину.

Островок в Балтике размером в несколько десятков гектаров хорошо известен в узких кругах - здесь расположен центр вирусологии Национального института ветеринарии. С учетом сельскохозяйственной специализации Дании основными жителями острова являются свиньи. Лаборатория исследует свиной грипп, ящур и африканскую чуму свиней. Из других объектов островной инфраструктуры - крематорий. Свободу поселенцев формально не будут ограничивать, но они под страхом заключения в тюрьму не смогут покидать остров.

Очевидно, что наименее комфортно на острове себя будут чувствовать мусульмане. Фактически, план отражает политику правительства по принуждению иммигрантов, не имеющих прав на дальнейшее пребывание в Дании, поскорее покинуть страну, делая их жизнь невыносимой.

Правозащитники в стране и за рубежом уже высказали свои опасения по поводу намерений датского правительства, но они тонут в потоках одобрительных комментариев датчан в соцсетях.

В ТЕМУ

Европу губят мигранты и собственные бюрократы

Политобозреватель Юлия Латынина объясняет, как одно неверное решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель привело к закату ее карьеры (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Режиссер, снимавший фильм о Браудере, Андрей Некрасов: Человек, придумавший санкционный акт Магнитского — антироссийский расист!
На вопросы «КП» отвечает автор самого громкого расследования по делу, которое привело к началу русофобской кампании на Западе [видео]
Новости 24
Ушаков рассказал о чем переговорили на G20 Путин и Трамп
Стала известна дата прощания с Андреем Битовым
МЧС предупреждает о гололедице в Москве
Никол Пашинян выразил соболезнование родным погибших при крушении Су-25
В центре Москвы повысятся цены на парковку
За курение в самолете Панина привлекли к административной ответственности
Американские ученые рассказали, через сколько лет в семейной жизни появляется гармония
Раскрыта роль Запада во введении военного положения на Украине
Во Франции погибли 4 человека в результате протестов «желтых жилетов»
В 2020 году в Москве начнут тестирование автобусов-амфибий
Умер актер сериалов «След» и «Универ» Виталий Ендовицкий
Apple составила рейтинг самых популярных приложений у россиян
Госдума приняла закон о борьбе с «колумбайн-сообществами»
Saxo Bank допустил введение всемирного налога на транспорт
Володин поручил упростить выдачу украинцам российского гражданства
Киев предложил Москве обменять 300 человек на арестованных украинских моряков
Роскомнадзор заблокировал сайт аренды детей для интима
В Италии арестовали предполагаемого главу «Коза ностра»
В Центробанке усложнят процедуру покупки валюты