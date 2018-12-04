Дания выселит проблемных мигрантов на удаленный остров

“Они не нужны Дании, и это они почувствуют”, - написала в Фейсбуке министр по делам иммиграции Дании Ингер Стойберг, презентуя план правительства по переселению наиболее проблемных мигрантов на балтийский остров Линдхольм, в 80 км к югу от Копенгагена.

Ожидается, что сюда первым делом поселят более 100 нежелательных иностранцев, совершивших уголовные преступления, а также иммигрантов, чьи просьбы об убежище были отклонены, но нет возможности депортировать их на родину.

Островок в Балтике размером в несколько десятков гектаров хорошо известен в узких кругах - здесь расположен центр вирусологии Национального института ветеринарии. С учетом сельскохозяйственной специализации Дании основными жителями острова являются свиньи. Лаборатория исследует свиной грипп, ящур и африканскую чуму свиней. Из других объектов островной инфраструктуры - крематорий. Свободу поселенцев формально не будут ограничивать, но они под страхом заключения в тюрьму не смогут покидать остров.

Очевидно, что наименее комфортно на острове себя будут чувствовать мусульмане. Фактически, план отражает политику правительства по принуждению иммигрантов, не имеющих прав на дальнейшее пребывание в Дании, поскорее покинуть страну, делая их жизнь невыносимой.

Правозащитники в стране и за рубежом уже высказали свои опасения по поводу намерений датского правительства, но они тонут в потоках одобрительных комментариев датчан в соцсетях.

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