2018-12-04T17:39:39+03:00
Общество

Компания ПИК достроит самый проблемный долгострой Ярославля - новые квартиры наконец-то получат 250 семей

Многоквартирный дом начали строить еще в 2009 году
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Самый проблемный долгострой Ярославля - ЖК «Фрунзе, 77» - будет достраивать известная строительная компания ПИК. Соглашение об этом накануне подписали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и президент ПИК Сергей Гордеев.

Строительство многоквартирного дома на проспекте Фрунзе началось еще в 2009 году. Прошедшие девять лет за объект брались уже три застройщика, но каждый раз дело заканчивалось банкротством или бегством руководства. На последнего подрядчика, например, завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Дом рассчитан на 250 квартир. Около двухсот семей купили в нем свои будущие квадратные метры еще до начала проблем. И в течение нескольких лет людям приходилось ждать, митинговать, привлекать к своей проблеме внимание.

И вот - власти Ярославской области нашли надежного партнера, инвестора, который доведет дело до конца.

Компания ПИК уже сообщила, что вложит в строительство 250 миллионов рублей. Дом будет сдан в 2020 году.

- Соглашение с регионом предполагает помощь ПИК в решении проблемы обманутых дольщиков, - заявил журналистам президент ПАО «Группа компаний ПИК» Сергей Гордеев. - Ярославль - один из красивейших городов нашей страны и столица Золотого кольца России. ПИК строит комфортабельные районы и дома в Ярославской области в течение 12 лет, и мы рады заключить долгосрочное соглашение с регионом о сотрудничестве и партнерстве.

- Завершение строительства этого дома носит важный социальный характер, - отметил в свою очередь губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. - Справить новоселье в нём уже более пяти лет не могут свыше двухсот участников долевого строительства. Решение задач по увеличению темпов жилищного строительства и проблем дольщиков - это первостепенная цель, поставленная перед регионами президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. И мы стремимся к её реализации.

Ярославская область продолжает планомерную работу по решению проблем обманутых дольщиков. Регион сейчас входит в ТОП-10 по ЦФО по вводу ранее проблемных объектов. Например, в 2017 году удалось достроить 16 жилых домов-долгостроев. В этом году - 14. В собственные квартиры смогут наконец-то въехать более 800 семей.

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