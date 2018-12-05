Юные конструкторы будущего

800 участников из 10 регионов Сибири и Центральной России, больше 200 команд, тысячи квадратных метров площади. Все это - главный сибирский технологический фестиваль «РобоСиб», который уже в шестой раз подряд отгремел в иркутском «Сибэкспоцентре». Организаторы - компания En+ Group и Фонд «Вольное Дело» - отметили: с каждым годом уровень знаний и конкуренции на соревнованиях возрастает, а значит, у российской промышленности есть надежда…

В двух павильонах «Сибэкспоцентра» тесно от людей, роботов, ноутбуков, каких-то сложных конструкций... В этом году к обычным для «РобоСиба» робототехническим дисциплинам (их в программе соревнований было 7) прибавились два направления по профмастерству - «Чемпионат корпораций» и «ПрофСтарт». Раньше они входили в программу ранней профориентации «ЮниороПрофи», которую по собственной инициативе Фонд «Вольное Дело» начал первым реализовывать в России в 2014 году. С этого года программы «Робототехника», «ЮниорПрофи» и старейшее, пожалуй, образовательное направление «Школа нового поколения» объединились в рамках инженерной программы фонда.

- Это новая целостная модель подготовки будущих инженерно-технических кадров, позволяющая создать систему целенаправленной подготовки молодежи к выбору инженерных профессий, развития ключевых компетенций будущего и погружения в отрасли бизнеса и приоритетные зоны развития регионов, - поясняет ее суть научный руководитель образовательных программ Фонда «Вольное Дело» Елена Аксенова.

В полном соответствии с целями и задачами на чемпионате корпораций развернулась острейшая борьба между шестью вновь созданными на площадке «компаниями» - у кого получится лучше всех разработать и запустить автоматизированный комплекс по сбору и утилизации мусора на берегах Байкала. Получилось по-разному. Жюри долго думало, прежде чем вынести вердикт. Решили отобрать лучших из разных команд и в таком виде отправить «сборную» на XI Всероссийский технологический фестиваль PROFEST, который пройдет в Москве в марте 2019 года.

Туда же, кстати, отправятся и победители других дисциплин - те, кто в свои 6 - 17 лет уже умеют вдохнуть душу в железное нутро робота и заставить его трудиться на благо человека. Абсолютными рекордсменами «РобоСиба-2018» стали ребята из Иркутской области, одержавшие победу в 6 из 9 дисциплин фестиваля. Среди призеров также школьники и студенты из Новокузнецка, Санкт-Петербурга и Красноярского края.

Если участники соревнований по профмастерству создавали оборудование для уничтожения и переработки отходов, то юные робототехники занимались проблемами космоса. Одни собирали космические корабли, лунные базы и даже костюмы космонавтов, другие строили роботов, способных переносить тяжелые грузы.

Как отмечают организаторы, уровень знаний и навыков участников фестиваля растет с каждым годом. Ребят становится больше, они взрослеют, набираются опыта - в том числе участвуя в международных соревнованиях.

Это не может не радовать реальный бизнес. В En+ Group уверены: система научно-технических соревнований позволит воспитать массу людей, неравнодушных к инженерным профессиям.

- Мы давно поддерживаем образовательные программы «Вольного Дела», направленные на подготовку новых технических кадров для нашей промышленности, - отметил генеральный директор «ЕвроСибЭнерго» (входит в En+) Михаил Хардиков. - Одна из наших целей - воспитать достойную смену для предприятий в Восточной Сибири, специалистов умных, современных, хорошо обученных и мотивированных к развитию реального сектора экономики.

Одна из перспективных дисциплин фестиваля - «РобоКарусель». Ее победители получат дополнительные баллы по ЕГЭ и смогут на льготных условиях поступить в технические вузы. Правда, для победы придется постараться - сначала написать работу по физике, затем показать свои умения в роботостроении. Лучшие отправятся в Москву, мериться силами с такими же вундеркиндами со всей страны.

- Отрадно, - говорит директор по связям с общественностью En+ Group Татьяна Драчук, - что большинство юных участников уже сейчас всерьез готовятся к тому, чтобы связать свою судьбу с инженерной отраслью и работой в крупных промышленных компаниях.

В Фонде «Вольное Дело» подсчитали: за 10 лет только в программе «Робототехника» приняли участие более 110 000 ребят. И около трети из них поступили в технические вузы. Для начала - совсем неплохо…