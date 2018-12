Баскетболист Виталий Фридзон показал, как состарилась солистка «Ace of Base»

Йенни Берггрен уже давно не девочка, хотя эти клипы, которые 15-20 лет назад подростки записывали на видеокассеты, не выходят из головы, когда заходит речь об «Ace of Base».

Йенни БерггренФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Популярность шведской группы выпала на 90-е. Мало кто тогда не видел один из первых крутейших музыкальных клипов «Happy Nation». Все знали этот хит, как и «All That She Wants». Затем были «Don't Turn Around», «Living in Danger» и «Beautiful Life».

Группа Ace of Base.

Сейчас о них мало что слышно. Фанаты, конечно, все о судьбах участников знают, но те, кто просто помнит и любит их хиты, едва ли узнали бы в этой брюнетке ту самую «темненькую».

frizi7 Лучшие песни всех времён !!! # Ace of base @

Известный баскетболист Виталий Фридзон выложил фото с Йенни Берггрен. Если бы он спортсмен не уточнил, что это солистка «Ace of Base», вряд ли кто бы ее сразу узнал.

Певице 46 лет. Но все равно сложно поверить, что Йенни так состарилась.Походе, ботоксное или гилауроновое лицо это не про артистку. Кстати, она давно не является частью группы.

Сложно поверить, что Йенни так состарилась.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Ace of Base» сначала была квартетом. Почти весь состав носил фамилию Берггрен: две сестры Линн и Йенни, их брат Юнас и красавчик Ульф Экберг.

Линн Берггрен.

Линн ушла из группы первой в 2007 году. По факту блондинка, которая поет все первые и главные хиты «Ace of Base» перестала появляться на публике с 2002 года, но официально о ее уходе объявлено лишь спустя 5 лет. Почему она ушла, что с него сегодня — тайна. Линн, будто, решила забыть славные два десятки лет своей жизни.

Причины ухода Линн из группы не были озвучены.

Трио просуществовало недолго. В 2009 году «Ace of Base» покинула и Йенни Берггрен. Она до сих пор выступает отдельно. А в группе остались только Юнас и Ульф.