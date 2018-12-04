2018-12-04T19:05:50+03:00
В мире

Меркель снова стала самой влиятельной женщиной в мире по версии Forbes

Канцлер ФРГ возглавила рейтинг издания, несмотря на уход с поста лидера партии ХДС и отказ баллотироваться на выборах 2021 года
Ася ХОВАНСКАЯ
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Канцлер Германии Ангела МеркельКанцлер Германии Ангела МеркельФото: REUTERS
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15-й ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин в мире, составленный журналом Forbes, как и в прошлом году, снова возглавила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Несмотря на то, что она ушла с поста лидера ХДС и не собирается переизбираться в 2021 году, управление крупнейшей экономикой ЕС оставляет ее де-факто женским лидером Европы», - отмечает издание.

Второе место - у британского премьера Терезы Мэй, а замыкает тройку глава МВФ Кристин Лагард. Дочери и советнику президента США Иванке Трамп журналисты отвели 24-ю позицию, а главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной - 49-ю. Самой пожилой участницей списка стала 92-летняя королева Великобритании Елизавета II. У Ее Величества 26-е место.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Андрей КОРТУНОВ, гендиректор Российского совета по международным делам:

«Наступает время дам в большой политике»

- Тройка узнаваема, эти женщины реально влияют на мировые дела. Меркель остается одним из наиболее влиятельных политиков не только в Европе, но и в мире. Это и опыт, и принципы, которых она придерживается. И хотя сейчас она находится не в лучшей форме и ее популярность снижается, другого такого политика в Европе найти трудно. Фигура Мэй более спорная. Есть сомнения относительно того, насколько она сильна и успешна и как проводит деликатную операцию «Брекзит». Третье место Лагард - это так и есть. Достаточно вспомнить участие МВФ хотя бы на Украине. Хотя некоторые критикуют эту организацию и не все готовы с ней работать. Вообще сейчас наступает время для женского стиля во внешней политике. На место мачо-политиков, которые могут идти на риск и настаивать на своем, возможно, более подходили бы люди, обладающие эмпатией, умением понять другую сторону, найти компромиссы. А это более свойственно женской природе. Наше столетие еще увидит крупных и успешных политиков-дам и даже больше, чем нам сейчас кажется.

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