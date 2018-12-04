Форум «Электрические сети»: Три шага к цифровизации

В эти дни в Москве проходит международный форум «Электрические сети». Его участники обсуждали перспективы создания в России современного электросетевого комплекса на основе цифровых технологий.

Во вступительном слове министр энергетики РФ Александр Новак напомнил о проделанной для повышения надежности и качества электроснабжения работе. При этом он подчеркнул, что перед энергетиками стоит глобальная задача — по сути предстоит отладить работу современного электросетевого комплекса.

Эксперты в один голос утверждают, что цифровизация — один из трех главных трендов развития глобальной экономики.

В свою очередь глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский перечислил, что необходимо сделать для перевода электросетевого комплекса на цифровое управление: обеспечить финансовую устойчивость сетевых предприятий, поменять логику бизнес-процессов и развивать отечественное производство компонентной базы.

Для решение первого вопроса уже в ближайшее время с регионами будут заключены долгосрочные тарифные соглашения на передачу и распределение электроэнергии. Государственная Дума РФ одобрила в первом чтении законопроект об интеллектуальном учете электричества. Этот документ также определяет подход к льготному присоединению, резерву мощности и равномерной социальной нагрузки на все категории потребителей.

Ливинский отметил, что важно сформировать новые единые правила игры для всей отрасли, а не только внутри «Россетей». Для этого компания разработала и вынесет в ближайшее время на публичное обсуждение концепцию нового стандарта функционирования «интеллектуального» сетевого комплекса.

- Сегодня совместно с коллегами из числа производителей электротехнического оборудования и программного обеспечения мы проводим большую работу по созданию и развитию в России производства нужной номенклатуры, уделяя большое внимание безопасности данных, - рассказал глава «Россетей». - Один из путей – развитие конвергентных технологий военно-промышленным комплексом, что позволит, с одной стороны, удовлетворить спрос сетевых предприятий на современное кибербезопасное оборудование, а, с другой, диверсифицировать продуктовую линейку коллег

В заключение своей речи Павел Ливинский обрисовал перспективы, которые открывает перед компанией новый этап технологического развития. Имея инфраструктуру, которая «заходит» в каждый дом, «Россети» могут стать основой «интернета вещей» в стране.

Первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов в своем выступлении сосредоточился на развитии в рамках цифровизации электросетей партнерских программ как внутри оборонно-промышленного комплекса, так и с зарубежными коллегами, а также предложил разработать взвешенные подходы к закупкам всех заинтересованных сторон. Отдельно он отметил потенциал «Россетей» с учетом высочайшего уровня проникновения стать инфраструктурной шиной всей цифровой экономики страны.

Член Правления – заместитель Председателя Правления ассоциации НП «Совет рынка» Олег Баркин отметил, что важно добиться адаптации технологий и обеспечить открытый доступ к данным на всех уровнях отрасли, не забывая про розничные рынки электроэнергии и потребителей.