Два письма столичного таксиста домой в Киргизию

* * *

Здравствуй, свет души моей! Зорька Кыргызстана!

Вот уже семнадцать дней, как я сел в седана (здесь и в дальнейшем орфография автора сохранена, - прим. ред).

Жив, здоров. И каждый миг о тебе радею. Весь Москва и их язык нормалды владею. Хоть они и говорят, я олень безрогий, знаю Тушин, знаю МКАД (это по дороге).

Как-то (только не брани!) пробовал мартини. Хоть и сам все эти дни я живу в машине. Ночью еду к пустырю в Хорошёво-Мнёвник. «Доширак» себе варю. Слушаю приёмник. Обхвачу руками руль и под песни Шнура снова вижу Иссык-Куль и тебя, Айнура. Схватит лютая тоска, грусть нечеловечья! Словно я на ТТК еду в Москворечье. «Яндекс» вешает опять несколько маршрутов. И приходит проверять мой седан Ликсутов. Я включаю класс «комфорт», чтоб как человеки ехать с ним в аэропорт.

Глядь, а мы в Бишкеке!

...Лучик солнца по стеклу клювом бьет как птица.

Дворник мучает метлу.

Рассвело в столице.

Я глаза свои открыл словно птеродактиль. Письма скомкал и решил - напишу в «Контакте».

Так что ты, Айнур, не хнычь. Не впадай в смятение. Я ведь все-таки москвич!

В первом поколении.

* * *

Айнура, привет из далекой Москвы!

Добившись карьерного роста, в «Националь» не пробился, увы, зато заработал на хостел. Здесь двадцать кроватей и сорок парней. Но это детали... Тепло ведь! И стоит всего 230 рублей. Могу себе, детка, позволить.

Я, как и хотел, зашибаю деньга. Со мной белорусы, узбеки... Короче, водителей здесь до фига - как жителей в нашем Бишкеке.

Недавно один (он поехал, видать, как помнишь, Айнура, твой прадед?) плюнул на все и решил голодать, пока ему шеф не заплатит.

У нас по соседству живет стройотряд. Строитель тебе не бомжара!.. У нас тут порядок... Носочки висят... И пахнет как в будке Мухтара.

Один дальнобойщик сказал мне:

- Не ссы, у нас теснота - не обида.

И выкрал мои запасные трусы! И в рейс в них отправился, гнида. Как только вертается в эти края, устрою ему тыры-пыры.

Ах, если б ты знала, Айнура моя, какие здесь есть пассажиры. Один из них руки к люку вознес и к сотне накинул мне сотню, чтоб я его, пса, к синагоге отвез и дальше - от Бронной в Капотню. Я в ту же секунду почуял подвох. (В столице нельзя без разборок). А я у тебя, как ты знаешь, не лох - отвёз хитреца за 140.

Ну все, моя зорька. Целую, люблю.

Ты помни, что здесь перспективы.

Как только побольше деньжат накоплю, поедем с тобой на Мальдивы.