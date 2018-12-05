Два письма столичного таксиста домой в Киргизию
* * *
Здравствуй, свет души моей! Зорька Кыргызстана!
Вот уже семнадцать дней, как я сел в седана (здесь и в дальнейшем орфография автора сохранена, - прим. ред).
Жив, здоров. И каждый миг о тебе радею. Весь Москва и их язык нормалды владею. Хоть они и говорят, я олень безрогий, знаю Тушин, знаю МКАД (это по дороге).
Как-то (только не брани!) пробовал мартини. Хоть и сам все эти дни я живу в машине. Ночью еду к пустырю в Хорошёво-Мнёвник. «Доширак» себе варю. Слушаю приёмник. Обхвачу руками руль и под песни Шнура снова вижу Иссык-Куль и тебя, Айнура. Схватит лютая тоска, грусть нечеловечья! Словно я на ТТК еду в Москворечье. «Яндекс» вешает опять несколько маршрутов. И приходит проверять мой седан Ликсутов. Я включаю класс «комфорт», чтоб как человеки ехать с ним в аэропорт.
Глядь, а мы в Бишкеке!
...Лучик солнца по стеклу клювом бьет как птица.
Дворник мучает метлу.
Рассвело в столице.
Я глаза свои открыл словно птеродактиль. Письма скомкал и решил - напишу в «Контакте».
Так что ты, Айнур, не хнычь. Не впадай в смятение. Я ведь все-таки москвич!
В первом поколении.
* * *
Айнура, привет из далекой Москвы!
Добившись карьерного роста, в «Националь» не пробился, увы, зато заработал на хостел. Здесь двадцать кроватей и сорок парней. Но это детали... Тепло ведь! И стоит всего 230 рублей. Могу себе, детка, позволить.
Я, как и хотел, зашибаю деньга. Со мной белорусы, узбеки... Короче, водителей здесь до фига - как жителей в нашем Бишкеке.
Недавно один (он поехал, видать, как помнишь, Айнура, твой прадед?) плюнул на все и решил голодать, пока ему шеф не заплатит.
У нас по соседству живет стройотряд. Строитель тебе не бомжара!.. У нас тут порядок... Носочки висят... И пахнет как в будке Мухтара.
Один дальнобойщик сказал мне:
- Не ссы, у нас теснота - не обида.
И выкрал мои запасные трусы! И в рейс в них отправился, гнида. Как только вертается в эти края, устрою ему тыры-пыры.
Ах, если б ты знала, Айнура моя, какие здесь есть пассажиры. Один из них руки к люку вознес и к сотне накинул мне сотню, чтоб я его, пса, к синагоге отвез и дальше - от Бронной в Капотню. Я в ту же секунду почуял подвох. (В столице нельзя без разборок). А я у тебя, как ты знаешь, не лох - отвёз хитреца за 140.
Ну все, моя зорька. Целую, люблю.
Ты помни, что здесь перспективы.
Как только побольше деньжат накоплю, поедем с тобой на Мальдивы.