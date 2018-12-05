Одна туфелька на всех

Новогодние мюзиклы на канале «Россия 1» раньше показывали каждый год. Дорого, богато, много песен, шуток и переодетых звезд шоу-бизнеса. И вот традиция вернулась спустя четыре года. Мы побывали на съемках и все знаем.

На этот раз за основу сценария взяли всеми любимую «Золушку». Легендарный советский фильм сняли в 1947 году на киностудии «Ленфильм». Новый мюзикл спустя 71 год решили создавать на том же месте. Но это раньше главной героиней была белокурая красавица, а сейчас - брюнетка. «Золушка» XXI века - Наталья Медведева из ComedyWoman! Весьма неожиданный выбор. Ну не нам решать.

Режиссер проекта - Александр Игудин, который уже делал новогодние истории предыдущих лет: «Королевство кривых зеркал», «Золотую рыбку» и другие. Он тут главный.

- Так, красавицы наши где? Пошли отдыхать? – строго спрашивает Александр. - Хорошо, тогда пока меняем сцену.

Голос у режиссера звучный, даже мегафон не нужен.

Кого вы еще помните из сказки про Золушку? Правильно, ее злых сестер. В новой сказке это весьма гламурные красавицы. Играют их певицы Анастасия Стоцкая и Анна Семенович.

- Можно? – робко спросила я, застав их в гримерке в халатах.

- Да, заходи, заходи, - дружелюбно улыбнулась Семенович. - Мы тут как раз рассуждаем, как раньше жили модницы? Эти вот высокие прически, которые не разбирались неделями, корсеты, в которых невозможно дышать, юбки, в которых можно запутаться. Кошмар! Хорошо, что мы сейчас в другие времена живем, в моде простота и естественность. Можно просто надеть кеды, рваные джинсы, распустить волосы и даже без косметики ходить, и это не будет считаться дурным тоном.

Сестры (Анастасия Стоцкая, Анна Семенович) и мачеха (Елена Степаненко).Фото: Алена ЧИЧИГИНА

- А мне нравится наряжаться, - перебила Стоцкая. - Наши костюмы шикарные! Хотя грим и занимает два часа и приходится по 12 часов проводить в корсете, это того стоит! Правда, мы, хоть и вредные сводные сестры, пакости главной героине устраивать не будем, у нас облегченный вариант истории. Ну разве что между собой за хрустальную туфельку подеремся (смеется).

Состав в «Золушке», как и положено, звездный. Принц - покоритель «Евровидения» Сергей Лазарев. Король в сказке - Николай Басков. Снялся в мюзикле и сам Филипп Киркоров. Но кто он в этой истории, пока секрет! Отца Золушки играет петербургский актер Борис Смолкин, а мачеху - юмористка Елена Степаненко.