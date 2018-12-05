СК поблагодарил волонтеров, которые помогают разыскивать похищенных детей

5 декабря отмечается Всемирный день волонтера. В этом году в России это знаковая дата вдвойне, поскольку 2018 год был объявлен Президентом страны Годом добровольца и волонтера, которые бескорыстно спасают жизни.

Известно, что Следственный комитет России активно сотрудничает с рядом поисковых отрядов, которые помогают разыскивать детей. Среди них: "Лиза Алерт", "Поиск пропавших детей", "Питер-Поиск" и "Легион". Движение зародилось после трагедии, которая имела место в Московской области в 2010 году, когда погибла 5-летняя Лиза Фомкина. Девочка неделю блуждала в лесу, пока не замерзла. В тех поисках участвовала 29-летняя россиянка Мария Бутина, которая сейчас находится в вашингтонской тюрьме, потому что не выполнила требования американского закона об иностранных агентах.

"После этих поисков Следственным комитетом России было инициировано рассмотрение вопроса и об активном использовании сил добровольческих организаций, и об урегулировании порядка розыска пропавших людей государственными структурами, обязанными заниматься этими вопросами. Такое межведомственное соглашение с добровольцами было подписано в 2018 году", - рассказывает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве отмечают, что проблема стоит довольно остро: только в первом полугодии 2018 года всего было объявлено в розыск 18 172 человека (из них 6 221 несовершеннолетний). Большинство указанных граждан было обнаружено живыми, при этом следователями СК России были возбуждены уголовные дела по фактам преступных посягательств в отношении 183 погибших, из них – 4 детей.

Так, благодаря своевременным действиям правоохранителей и волонтеров был найден пропавший с территории домовладения ребенок в Липецкой области, а также несовершеннолетний, который самовольно ушел из поликлиники в Хабаровском крае. 23 ноября в Пермском крае в лесу нашли двоих мальчиков. В Чувашии после поисков также был обнаружен пропавший двухлетний ребенок.

"К сожалению, трагедию предотвратить не всегда удается. В октябре 2018 года в Курской области даже несмотря на активные поиски, пропавший 7-летний мальчик был убит. Подобная трагедия произошла летом 2018 года в Московской области, где была убита девочка. Пропавшая в Дагестане Калимат Омарова, которую совместно с правоохранительными органами искали сотни волонтеров, также была найдена убитой", - приводит страшные факты представитель ведомства.

В СК России выразили благодарность всем гражданам, которые, не жалея сил и времени, участвуют в добровольческих мероприятиях.

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