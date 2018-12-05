«Сибирская угольная энергетическая компания» стала лидером корпоративной благотворительности России
АО «СУЭК» заняло первое место среди российских компаний по итогам проекта «Лидеры корпоративной благотворительности». Ежегодная церемония награждения отечественных предприятий, чьи социальные программы внесли наибольший вклад, прошла в Москве 4 декабря. Событие считается одним из крупнейших в сфере корпоративной благотворительности в России и традиционно отмечает лучшие проекты социальной направленности.
«Сибирская угольная энергетическая компания» стала победителем сразу в нескольких номинациях. АО «СУЭК» получило первое место в номинации Российского союза промышленников и предпринимателей «Лучшая программа (проект), раскрывающая политику и принципы корпоративных социальных инвестиций в территориях». Компании также присудили первое место в номинации Агентства социальной информации «Информационная открытость благотворительной деятельности».
- Социальная деятельность и благотворительность помогает делать жизнь наших сотрудников в регионах, членов их семей лучше, стабильнее, комфортнее. Именно эта цель - основа социальной стратегии СУЭК, - подчеркнул заместитель генерального директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев во время церемонии награждения. - Мы благодарны, что наша работа получила высокую оценку. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой работе, кто дает жизнь нашим социальным программам и проектам – а их более полутора сотен в год. Это – руководство СУЭК, которое всячески поддерживает нашу работу и считает социальную ответственность неотъемлемой частью стратегии развития компании. Это - наши сотрудники в регионах, которые не просто активно участвуют в социальных проектах, но часто являются их инициаторами и движущей силой. Ваша высокая оценка – это награда для каждого из нас.
Эксперты уже не первый год отмечают социальные программы «Сибирской угольной энергетической компании», являющейся одним из традиционных лидеров проекта. В 2017 году АО «СУЭК» удостоилось специального приза «За эффективность управления благотворительными программами», а так же было отмечено в номинации «Информационная открытость благотворительной деятельности». Годом ранее, в 2016-м, компанию наградили за «Лучшую программу, раскрывающую политику корпоративной благотворительности и принципы социальных инвестиций компании», а также заняла второе место по общим итогам проекта.
Проект «Лидеры корпоративной благотворительности» ежегодно определяет лучших среди российских компаний-благотворителей. Его цель – привлечь внимание общества, бизнеса и госструктур к социальным программам предприятий и корпоративной благотворительности в России. Организаторами проекта являются Форум Доноров и международная аудиторско-консалтинговая сеть фирм PwC.