2018-12-05T11:40:55+03:00
Экономика

«Сибирская угольная энергетическая компания» стала лидером корпоративной благотворительности России

Социальные программы АО «СУЭК» получили высокую оценку экспертов
Ксения БОГДАНОВА
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АО «СУЭК» заняло первое место среди российских компаний по итогам проекта «Лидеры корпоративной благотворительности». Ежегодная церемония награждения отечественных предприятий, чьи социальные программы внесли наибольший вклад, прошла в Москве 4 декабря. Событие считается одним из крупнейших в сфере корпоративной благотворительности в России и традиционно отмечает лучшие проекты социальной направленности.

«Сибирская угольная энергетическая компания» стала победителем сразу в нескольких номинациях. АО «СУЭК» получило первое место в номинации Российского союза промышленников и предпринимателей «Лучшая программа (проект), раскрывающая политику и принципы корпоративных социальных инвестиций в территориях». Компании также присудили первое место в номинации Агентства социальной информации «Информационная открытость благотворительной деятельности».

- Социальная деятельность и благотворительность помогает делать жизнь наших сотрудников в регионах, членов их семей лучше, стабильнее, комфортнее. Именно эта цель - основа социальной стратегии СУЭК, - подчеркнул заместитель генерального директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев во время церемонии награждения. - Мы благодарны, что наша работа получила высокую оценку. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой работе, кто дает жизнь нашим социальным программам и проектам – а их более полутора сотен в год. Это – руководство СУЭК, которое всячески поддерживает нашу работу и считает социальную ответственность неотъемлемой частью стратегии развития компании. Это - наши сотрудники в регионах, которые не просто активно участвуют в социальных проектах, но часто являются их инициаторами и движущей силой. Ваша высокая оценка – это награда для каждого из нас.

Эксперты уже не первый год отмечают социальные программы «Сибирской угольной энергетической компании», являющейся одним из традиционных лидеров проекта. В 2017 году АО «СУЭК» удостоилось специального приза «За эффективность управления благотворительными программами», а так же было отмечено в номинации «Информационная открытость благотворительной деятельности». Годом ранее, в 2016-м, компанию наградили за «Лучшую программу, раскрывающую политику корпоративной благотворительности и принципы социальных инвестиций компании», а также заняла второе место по общим итогам проекта.

Проект «Лидеры корпоративной благотворительности» ежегодно определяет лучших среди российских компаний-благотворителей. Его цель – привлечь внимание общества, бизнеса и госструктур к социальным программам предприятий и корпоративной благотворительности в России. Организаторами проекта являются Форум Доноров и международная аудиторско-консалтинговая сеть фирм PwC.

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