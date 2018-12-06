2018-12-06T15:28:37+03:00
Политика

Сергей Шойгу: В экономику Санкт-Петербурга инвестировано более триллиона рублей

В Северной столице обновят Военный институт физкультуры и откроют Пансион воспитанниц министерства обороны
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Министр отметил, что по многочисленным просьбам жителей Санкт-Петербурга в следующем году на острове Бычий откроется Пансион воспитанниц министерства обороныМинистр отметил, что по многочисленным просьбам жителей Санкт-Петербурга в следующем году на острове Бычий откроется Пансион воспитанниц министерства обороныФото: Минобороны РФ
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Военные строители реконструируют в Санкт-Петербурге Военный институт физической культуры. Его приведут в порядок к Всемирным кадетским играм, которые пройдут в 2020 году. Об этом сообщил в среду заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

"Нами организована работа по реконструкции фондов института, включая переоборудование 50-метрового бассейна, а также других площадок, которые будут задействованы под указанные мероприятия — учебный центр в Токсово, спортивный комплекс ЦСКА, и другие", - заявил Иванов на выездном расширенном совещании по перспективам строительства объектов военного ведомства под руководством министра обороны России Сергея Шойгу.

Военные строители отчитались перед главой военного ведомства о завершении реконструкции Нахимовского военно-морского училища, бывшего кадетского ракетно-артиллерийского корпуса (там разместят Санкт-Петербургское Суворовское военное училище) строительстве Многопрофильной клиники и обновлении корпусов Военно-медицинской академии, а еще рассказали о техническом перевооружении здания Адмиралтейства для размещения Главного командования ВМФ в Санкт-Петербурге.

"В продолжение развития Нахимовского военно-морского училища мы приступили к строительству Ледового дворца на территории бывшей станции водоканала (общая площадь, попадающая под реконструкцию - 4,7 тысяч квадратных метров). Ореставрировали внутренние, наружные фасады комплекса зданий общей площадью более 53 тысяч квадратных метров, предметы декоративно- прикладного искусства, включая кабинет адмирала Ивана Григоровича, читальных залов и библиотеки. ", - перечислил Иванов.

В ходе заседания выяснилось, что военными строителями было дополнительно отреставрировано более 40 тысяч квадратных метров фасадов исторических зданий 18-19 веков, которые формируют облик Санкт-Петербурга на Московском проспекте. Специалисты Минобороны также воссоздали уникальные интерьеры Воронцовского дворца с домовой церковью.

"За последние шесть лет построено и реконструировано более 90 зданий и сооружений общей площадью около 700 тысяч квадратных метров. Примерно 80 процентов из них представляют историческую и художественную ценность. В экономику Санкт-Петербурга по линии ведомства инвестировано более триллиона рублей", - привел цифры Сергей Шойгу.

Министр отметил, что по многочисленным просьбам жителей Санкт-Петербурга в следующем году на острове Бычий откроется Пансион воспитанниц министерства обороны, "который продолжит традиции первого женского учебного заведения - Смольного института благородных девиц".

"Произойдет это фактически в день основания института через 250 лет", - подчеркнул министр преемственность армейских традиций.

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