Сергей Шойгу: В экономику Санкт-Петербурга инвестировано более триллиона рублей

Военные строители реконструируют в Санкт-Петербурге Военный институт физической культуры. Его приведут в порядок к Всемирным кадетским играм, которые пройдут в 2020 году. Об этом сообщил в среду заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

"Нами организована работа по реконструкции фондов института, включая переоборудование 50-метрового бассейна, а также других площадок, которые будут задействованы под указанные мероприятия — учебный центр в Токсово, спортивный комплекс ЦСКА, и другие", - заявил Иванов на выездном расширенном совещании по перспективам строительства объектов военного ведомства под руководством министра обороны России Сергея Шойгу.

Военные строители отчитались перед главой военного ведомства о завершении реконструкции Нахимовского военно-морского училища, бывшего кадетского ракетно-артиллерийского корпуса (там разместят Санкт-Петербургское Суворовское военное училище) строительстве Многопрофильной клиники и обновлении корпусов Военно-медицинской академии, а еще рассказали о техническом перевооружении здания Адмиралтейства для размещения Главного командования ВМФ в Санкт-Петербурге.

"В продолжение развития Нахимовского военно-морского училища мы приступили к строительству Ледового дворца на территории бывшей станции водоканала (общая площадь, попадающая под реконструкцию - 4,7 тысяч квадратных метров). Ореставрировали внутренние, наружные фасады комплекса зданий общей площадью более 53 тысяч квадратных метров, предметы декоративно- прикладного искусства, включая кабинет адмирала Ивана Григоровича, читальных залов и библиотеки. ", - перечислил Иванов.

В ходе заседания выяснилось, что военными строителями было дополнительно отреставрировано более 40 тысяч квадратных метров фасадов исторических зданий 18-19 веков, которые формируют облик Санкт-Петербурга на Московском проспекте. Специалисты Минобороны также воссоздали уникальные интерьеры Воронцовского дворца с домовой церковью.

"За последние шесть лет построено и реконструировано более 90 зданий и сооружений общей площадью около 700 тысяч квадратных метров. Примерно 80 процентов из них представляют историческую и художественную ценность. В экономику Санкт-Петербурга по линии ведомства инвестировано более триллиона рублей", - привел цифры Сергей Шойгу.

Министр отметил, что по многочисленным просьбам жителей Санкт-Петербурга в следующем году на острове Бычий откроется Пансион воспитанниц министерства обороны, "который продолжит традиции первого женского учебного заведения - Смольного института благородных девиц".

"Произойдет это фактически в день основания института через 250 лет", - подчеркнул министр преемственность армейских традиций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Шойгу: Способны противостоять технологически развитому противнику

В Минобороны России приняты меры по повышению боевых возможностей войск и сил в условиях нарастания гонки вооружений, связанной с планами США выйти из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (подробности).