Волонтеры помешали Навальному

В Международный день волонтера, отмечаемый 5 декабря, добровольцы России собрались на свой форум подвести итоги работы своего движения за год, объявленный, кстати, в нашей стране их годом. Люди из самых разных уголков, молодые и пожилые, бизнесмены и поисковики, те, кто подбирает и лечит бездомных животных, ухаживает за стариками, помогает больным детям, ищет погибших в годы Великой Отечественной и возвращает их добрые имена семьям родственников. И прочая, прочая, прочая…

И, как уже заведено, мимо этого события не смогли равнодушно пройти те люди, которые недовольны Парадами Победы и их репетициями, которые публично называют трагически погибшую доктора Лизу «потасканным ничтожеством» (как это сделал на днях Сергей Пархоменко) и выказывают свою, отличную от нормальной, «любовь к России и ее гражданам. Не смог мимо форума волонтеров пройти и изрядно подзабытый в последнее время Алексей Навальный.

- В Ледовом дворце на Автозаводской идёт «съезд добровольцев». Мало того, что куча полиции и оцепления, так эти дегенераты перегородили, блин, Третье Кольцо. Десятки тысяч людей будут в пробках стоять, - написал он в своем микроблоге в Твиттере и резюмировал. - Путинская номенклатура это, а не «добровольцы». Добровольцам съезды не нужны.

Какая трогательная «забота» об окружающих! Когда школота перекрывала Тверскую в Москве, а сторонники Навального устраивали замесы с полицией посреди нее, Алексея это не волновало. Хотя там не было ни обеспечения безопасности окружающих, и там реально люди вышли на праздник, который смяли Навальный с компанией. Когда навальнята бесновались, перекрывая Лиговку и Невский проспекты в Санкт-Петербурге, все шло по его плану и никакие автомобилисты и даже автомобили «Скорой помощи» в расчет не принимались. А тут какие-то не его добровольцы со своим собранием посмели помешать нему самому проехать! Как писала в свое время другая оппозиционная лидерша, канувшая в куда-то в безвестность, она, понимаешь, едет, а тут какой-то «крестный ход у них, у б…ей».

Конечно, для Алексея все эти люди – не добровольцы. «Король школоты», как его метко успели прозвать, скорее всего, готов признать добровольцами только тех, кто присылает ему сэкономленные на школьных завтраках донаты и готов лезть хоть в дерьмо, хоть в повидло по первому мановению его руки. Кто готов подставиться под полицейские дубинки, даже если сам «вождь» куда-то уедет или вывезет своих собственных детей «в Европы» на отдых. Или отправляется в регулярные отпуска на присланные ему добровольцами пожертвования. Только слепое следование его, Навального, указаниям – вот истинная черта настоящего волонтерства. И никаких вопросов «вождю». А то придумают чепуху всякую, старики, собачки, котики, дети больные. Грязные номенклатурщзики. Купились на встречу с Путиным. А что «вождь» сам с супругой хаживал на приемы и обеды в Кремле, а не только в американское посольство, такова его доля. Груз, который он взвалил на себя.

Вновь активизировавшиеся «люди со светлыми лицами», несущие ртом гнусность и грязь прекрасно понимают, что сами по себе волонтеры – люди хорошие, но без контакта с государством они смогут сделать в разы или на порядок меньше, чем при помощи той же власти. И правильное государство всегда поддержит тех сознательных граждан, кто во имя общества, а не для его разрушения готов к любой работе, и тяжёлой и даже неблагодарной. И делают ее волонтёры не по номенклатурному распределению, а по реальному зову сердца. Наверное, потому и злобствуют, что или ревнуют, или же сами способны не созидать, а только разрушать. В общем-то, мерзко. И необучаемо. Они не учатся даже на своих ошибках. Поскольку считают изначально себя выше остальных.

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