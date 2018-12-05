Берегись автомобиля

С 1 декабря 2018 года на дорогах Москвы и Татарстана разрешили испытывать «высокоавтоматизированные» автомобили. Не пугайтесь заранее, это будут не напрочь лишенные руля и педалей машины, а за рулем всегда должны находиться водители, готовые остановить авто в случае чего. Но факт есть факт: постановлением правительства официально разрешено такие машины испытывать на общих дорогах. Для чего?

В целом ряде стран сейчас даны подобные разрешения, чтобы понять, какие правовые вопросы необходимо будет учесть. И как обеспечить связь и обмен информацией между машинами и дорожной средой, а также между машинами и другими машинами. Потому что если машина «увидит» зеленый сигнал светофора - это одно, если светофор дополнительно предупредит машину о своем сигнале - это другое, а если о нем ее предупредят еще и другие машины - это третье. Пример примитивный, но он ясно показывает, что такое подключенные автомобили и интеллектуальная транспортная система. Машина не просто едет по навигации и своим камерам, она постоянно в диалоге со всем, что ее окружает.

Правда, в нашем случае машины пока что будут одиночками в мире, где ничто не будет с ними связано. До умных городов нам еще далеко, а элементы интеллектуальных транспортных систем пока что отслеживают городской транспорт да рассылают штрафы за дорожные нарушения. Кстати, с кого брать деньги, если самоуправляемая машина нырнет на выделенку? Вопрос!

Не обознаешься

Теперь многие явно хотят узнать, как определить беспилотную машину, чтобы сразу срулить подальше от нее. Беспилотник - его ведь от обычной машины не отличить. Это первые опытные образцы были монстроподобными, увешанными камерами, радарами, лидарами...

Сейчас уже есть множество зарубежных серийных машин, обладающих беспилотными режимами, и это не только американская «Тесла». Все приборы, ведущие такое авто по дороге, теперь спрятаны от глаз. Для этого придумали обозначение - знак с буквой «А».

Пока предполагается, что будет сотня таких машин. И махновщины быть не должно, беспилотники выпустят в рейсы только конкретные компании, допущенные к эксперименту. По крайней мере до 2022 года должно быть так.

Слабое звено - человек

Многие, дело ясное, в самодвижущиеся машины не верят. У бывалого водителя реакция, смекалка и чуйка, он опасного идиота на дороге за версту вычислит, а у дурной машины только алгоритмы, зашитые в программу бородатыми очкариками в цветастых носках. Ну и угрозы восстания машин никто не отменял.

А поборники цифрового будущего, наоборот, объявили слабым звеном человеческий фактор. 85% аварий происходит по вине водителей, значит, нужно выкинуть эту прокладку, что сейчас между рулем и сиденьем. Так для движения безопаснее. Программа ведь нарушать не умеет, без живого водителя машина на встречку не полезет и на красный не понесется, в хвост вплотную пристраиваться не будет, выше разрешенной скорости - ни на километр. Красота! Еще один аргумент в пользу автопилота: он даже пассажирские лайнеры сажает и метро в Копенгагене водит, а тут машины, подумаешь, сложность!

Любители быстрой езды взвыли, гаишники всплакнули. Автошколы приготовились закрываться. Машины ведь ездить учить не нужно, в них просто будут обновлять программы, как сейчас это делают со смартфонами, и все они сразу становятся одинаково опытными.

Проблема в том, кто эти программы писать будет. Программиста посадят, если управляемая его софтом - программным обеспечением - машина дров на дороге наломает? Все это подлежит разработке.

- Принято думать, что на пути внедрения беспилотников есть две проблемы - техническая и правовая. И первая якобы уже решена, а вторую начали решать. Но в действительности их четыре. Есть еще проблема развития инфраструктуры и того, как беспилотные автомобили будут взаимодействовать с обычными, где водители действуют не по программе, а интуитивно, - говорит автоэксперт и радиоведущий Антон Чуйкин. - Пока все эти проблемы не решены, автономные автомобили должны работать на закрытых территориях и выполнять ограниченные функции.