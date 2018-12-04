2018-12-04T18:39:13+03:00
Конкурсы и тесты

Тест "КП": Много ли вы знаете о знаменитых гигантах

Рекордно высокие памятники, здания и прочие строения всегда привлекают внимание туристов. Кажется, о них известно все! Или только кажется? Давайте проверим!
Наталия АНДРЕАССЕН
Поделиться:
Статуя Иисуса в Рио-де-Жанейро.Статуя Иисуса в Рио-де-Жанейро.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

1Что, по задумке скульптора, поначалу должно было быть в руке Родины-матери вместо меча?

.
Правильный ответ:Изначально проект монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде (85 метров высотой, примерно как 28-этажный дом) предполагал, что это будет не только мать, но и преклонивший перед ней колено солдат. В руке Родина должна была держать не меч, а красное знамя. Но от этой задумки отказались, как и от пышно украшенного постамента.

2Этот памятник Петру I работы Церетели изначально был:

.
Правильный ответ:Памятник Петру I работы Зураба Церетели поставили на Москве-реке в 1997 году. За его гигантские размеры (98 метров, как 32-этажный дом) монумент подвергли критике. Считается, что «Петр» - видоизмененная статуя Колумба, которую Церетели поначалу предлагал купить Америке. Но безуспешно.

3Семь лучей вокруг головы этой статуи символизируют:

.
Правильный ответ:Семь зубцов на статуе Свободы (ее высота 93 метра, это примерно 31-этажный дом) символизируют свободу, распространяемую на семь континентов и семь морей. Кстати, корона тоже непроста: в ней расположены 25 окон, которые символизируют небесные лучи, освещающие мир. А образ статуи, по одной из версий, списан с Изабеллы Бойер, вдовы Исаака Зингера.

4Колосса Родосского древние греки поставили в честь:

.
Правильный ответ:Колосса Родосского (32 метра, как 10-этажный дом) в начале IV века греки воздвигли как благодарность за освобождение от долгой вражеской осады. Статуя, поставленная в портовом городе Родос, изображала бога Солнца Гелиоса. Ведь,по легенде, именно он был создателем острова Родос. И хотя статуя вскоре разрушилась, она до сих пор входит в список семи чудес света

5Останкинская телебашня больше всего боится:

.
Правильный ответ:Высота Останкинской телебашни - 540,1 м. Ученые выяснили: она точно не начнет разрушаться, пока ветер не задует со скоростью 42,6 метра в секунду. Таких ветров в Москве, к счастью, не было. А вот солнце для башни опаснее: расширение металлоконструкций от нагрева вызывает отклонение верхушки на 2 метра.

6Это самое высокое офисное здание в мире находится:

.
Правильный ответ:Башня Свободы (541 метр) - центральное здание в новом комплексе Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Это самое высокое офисное здание в мире и шестой по высоте небоскреб на земле. Башня построена на месте бывшего торгового центра, который 11 сентября 2001 года разрушили террористы.

7На месте этой статуи Иисуса в Рио-де-Жанейро должен был быть:

.
Правильный ответ:Статуя Христа-Искупителя (высота - 38 метров, размах рук - 28 метров) в Рио-де-Жанейро - символ Бразилии. Но изначально, в 1931 году, на этом месте хотели водрузить огромный монумент в виде шара, который в любой момент как бы может упасть на Рио: как символ того, что все находится во власти Господа.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы не очень хорошо знаете историю этих гигантов, есть к чему стремиться!
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Отличный результат! Может вы историк или архитектор?
Поделиться
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Появилось видео с выступлением пьяного Порошенко
Бэнкси запустил онлайн-лотерею для сбора денег для беженцев
ЦБ предложил разрешить россиянам приостанавливать выплату ипотеки
Владимир Путин подписал указ о назначении двух госпремий
Льву Амбидеру и Михаилу Титову присудили госпремии
Forbes внес Набиуллину в список самых влиятельных женщин 2018 года
Путин и Мадуро обсудят развитие торговых связей между Россией и Венесуэлой
Госдума предложила разрешить нецензурную лексику на концертах
Ушаков рассказал о чем переговорили на G20 Путин и Трамп
Стала известна дата прощания с Андреем Битовым
МЧС предупреждает о гололедице в Москве
Никол Пашинян выразил соболезнование родным погибших при крушении Су-25
В центре Москвы повысятся цены на парковку
За курение в самолете Панина привлекли к административной ответственности
Американские ученые рассказали, через сколько лет в семейной жизни появляется гармония
Раскрыта роль Запада во введении военного положения на Украине
Во Франции погибли 4 человека в результате протестов «желтых жилетов»
В 2020 году в Москве начнут тестирование автобусов-амфибий
Умер актер сериалов «След» и «Универ» Виталий Ендовицкий
Apple составила рейтинг самых популярных приложений у россиян
Госдума приняла закон о борьбе с «колумбайн-сообществами»
Saxo Bank допустил введение всемирного налога на транспорт
Володин поручил упростить выдачу украинцам российского гражданства
Киев предложил Москве обменять 300 человек на арестованных украинских моряков
Роскомнадзор заблокировал сайт аренды детей для интима
В Италии арестовали предполагаемого главу «Коза ностра»
В Центробанке усложнят процедуру покупки валюты