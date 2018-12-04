Тест "КП": Много ли вы знаете о знаменитых гигантах
Рекордно высокие памятники, здания и прочие строения всегда привлекают внимание туристов. Кажется, о них известно все! Или только кажется? Давайте проверим!
Статуя Иисуса в Рио-де-Жанейро.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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1Что, по задумке скульптора, поначалу должно было быть в руке Родины-матери вместо меча?
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Правильный ответ:Изначально проект монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде (85 метров высотой, примерно как 28-этажный дом) предполагал, что это будет не только мать, но и преклонивший перед ней колено солдат. В руке Родина должна была держать не меч, а красное знамя. Но от этой задумки отказались, как и от пышно украшенного постамента.
2Этот памятник Петру I работы Церетели изначально был:
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Правильный ответ:Памятник Петру I работы Зураба Церетели поставили на Москве-реке в 1997 году. За его гигантские размеры (98 метров, как 32-этажный дом) монумент подвергли критике. Считается, что «Петр» - видоизмененная статуя Колумба, которую Церетели поначалу предлагал купить Америке. Но безуспешно.
3Семь лучей вокруг головы этой статуи символизируют:
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Правильный ответ:Семь зубцов на статуе Свободы (ее высота 93 метра, это примерно 31-этажный дом) символизируют свободу, распространяемую на семь континентов и семь морей. Кстати, корона тоже непроста: в ней расположены 25 окон, которые символизируют небесные лучи, освещающие мир. А образ статуи, по одной из версий, списан с Изабеллы Бойер, вдовы Исаака Зингера.
4Колосса Родосского древние греки поставили в честь:
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Правильный ответ:Колосса Родосского (32 метра, как 10-этажный дом) в начале IV века греки воздвигли как благодарность за освобождение от долгой вражеской осады. Статуя, поставленная в портовом городе Родос, изображала бога Солнца Гелиоса. Ведь,по легенде, именно он был создателем острова Родос. И хотя статуя вскоре разрушилась, она до сих пор входит в список семи чудес света
5Останкинская телебашня больше всего боится:
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Правильный ответ:Высота Останкинской телебашни - 540,1 м. Ученые выяснили: она точно не начнет разрушаться, пока ветер не задует со скоростью 42,6 метра в секунду. Таких ветров в Москве, к счастью, не было. А вот солнце для башни опаснее: расширение металлоконструкций от нагрева вызывает отклонение верхушки на 2 метра.
6Это самое высокое офисное здание в мире находится:
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Правильный ответ:Башня Свободы (541 метр) - центральное здание в новом комплексе Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Это самое высокое офисное здание в мире и шестой по высоте небоскреб на земле. Башня построена на месте бывшего торгового центра, который 11 сентября 2001 года разрушили террористы.
7На месте этой статуи Иисуса в Рио-де-Жанейро должен был быть:
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Правильный ответ:Статуя Христа-Искупителя (высота - 38 метров, размах рук - 28 метров) в Рио-де-Жанейро - символ Бразилии. Но изначально, в 1931 году, на этом месте хотели водрузить огромный монумент в виде шара, который в любой момент как бы может упасть на Рио: как символ того, что все находится во власти Господа.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы не очень хорошо знаете историю этих гигантов, есть к чему стремиться!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Отличный результат! Может вы историк или архитектор?
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