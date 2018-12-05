Спартак - Урал 5 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу

Екатеринбургский "Урал" некоторое время назад заочно отправил в отставку итальянского тренера "Спартака" Массимо Карреру после победы над "Спартаком" в Москве со счетом 2:1. Теперь уральский клуб снова приезжает в столицу, на этот раз - биться в четвертьфинале Кубка России. Эта игра станет первой из двух на этой стадии турнира. Ответный поединок - в феврале на поле уральцев. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Урал 5 декабря 2018.

Статистика личных встреч Спартак - Урал 5 декабря 2018

Во всех российских турнирах "Спартак" и "Урал" провели 22 поединка. 5 побед у екатеринбуржцев, 15 - у москвичей. Остальные 2 игры завершились миром.

Прогнозы на матч Спартак - Урал 5 декабря 2018

"Спартак" - фаворит матча против екатеринбургского "Урала".

Трансляция матча Спартак - Урал 5 декабря 2018

Трансляция матча Спартак - Урал 5 декабря 2018 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 19:25 по московскому времени.