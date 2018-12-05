Локомотив - Рубин 5 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу

Казанский "Рубин" и столичный "Локомотив" в Черкизово сыграют первый матч четвертьфинала Кубка России нынешнего сезона. Главное отличие этой стадии турнира - наличие двух встреч, начиная с того момента как в турнире останутся 8 команд. Первая игра сегодня пройдет в Москве, а вторая в феврале в Казани. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Рубин 5 декабря 2018.

Статистика личных встреч Локомотив - Рубин 5 декабря 2018

Команды сыграли между собой 37 матчей во всех российских турнирах - по 11 побед на счету каждого клуба, а 15 встреч завершились вничью.

Прогнозы на матч Локомотив - Рубин 5 декабря 2018

Столичный "Локомотив" - фаворит поединка с казанским "Рубином".

Трансляция матча Локомотив - Рубин 5 декабря 2018

Трансляция матча Локомотив - Рубин 5 декабря 2018 года состоится в записи на канале Матч ТВ с 22:25 по московскому времени. Прямого эфира этой игры не запланировано.