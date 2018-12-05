Евгений Малкин отметился голом и передачей в победной игре "Питтсбурга" с "Колорадо"

Хоккеисты клуба "Питтсбург Пингвинз" одержали победу со счетом 6:3 в матче регулярного первенства НХЛ на своем льду над "Колорадо Эвеланш". В этом поединке на счету российского форварда хозяев льда Евгения Малкина - заброшенная шайба и результативная передача.

Главной звездой матча стал шведский игрок "Питтсбурга" Патрик Хорнквист, который забросил три шайбы за 162 секунды игрокового времени. Он отличился на 47,48 и 49 минутах матча. Помимо него и Малкина (7 минута матча) в составе хозяев отличились Джейк Гюнцель (3) и Дерик Брассар (8). А вот у гостей шайбы на счету Тайсона Бэрри (29), Карла Сёдерберга (30) и Мэттью Ньето (34).

В этой игре ворота "Колорадо" защищал российский голкипер Семен Варламов. Он отразил 26 из 32 бросков по своим воротам. Евгений Малкин получил титул второй звезды матча. В этом сезоне на его счету 32 (10+22) очка. Хорнквист стал 85-м игроков в истории НХЛ, который забросил 3 шайбы меньше чем за 5 минут. Рекорд же принадлежит канадцу Биллу Мосиенко. Игрок "Чикаго" в сезоне 1951/1952 годов забросил три шайбы за 21 секунду матча.