Рост зарплат, «Ленинградский гектар», сокращение чиновников и поддержка малого бизнеса

Укрепление экономики, привлечение инвестиций, социальная защита населения и благоустройство. Уходящий год оказался для Ленобласти очень плодотворным, а в следующем перед руководством региона стоят новые, серьезные вызовы. Журналисты «Комсомолки» побывали на итоговой пресс-конференции губернатора и собрали самые важные и интересные моменты.

Об инвестициях, экспорте и финансовой «подушке безопасности»

В 2018 году инвестиции в Ленинградскую область составили рекордные 350-400 млрд рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году. Выросли и объемы экспорта - в целом на 21%, а если в цифрах, то в 2018-м Ленобласть экспортировала товаров на 5 млрд долларов. Лидирует в регионе, конечно, сырьевой экспорт, так как Ленобласть - транзитные ворота России, через которые продается нефть, уголь и газ. Кстати, в ближайшее время в Приморске появится новый огромный порт с грузооборотом до 40 млн тонн в год, по сути - вторая Усть-Луга. Порт будет переваливать не только контейнеры, но и множество других грузов, так что объемы сырьевого экспорта будут расти.

Впрочем, неплохо показал себя и не сырьевой экспорт, подросший за год на 15%. К примеру, 90% российских яиц, идущих на экспорт - произведены в Ленинградской области. К 2025 году перед регионом стоит задача увеличить рост не сырьевого экспорта до 90%.

- Сейчас Ленинградская область чувствует себя уверенно, доходы бюджета увеличились на 22 миллиарда рублей. В условиях экономической нестабильности финансовая «подушка безопасности» поможет нам пережить 2019 год без потрясений, - считает Александр Дрозденко.

Кстати, на формирование комфортной городской среды в 2019 году Ленинградская область планирует выделить около 2 млрд рублей. В 2017 году в программе участвовали 18 муниципальных образований, в этом году уже 78, а в следующем количество участников составит 130.

О зарплатах и безработице

Реальная заработная плата в Ленобласти по итогам 2018 года вырастет на 6,5% (без учета инфляции) и в среднем превысит 43 тысячи рублей. Это, кстати, один из самых неплохих показателей по Российской Федерации. По словам губернатора, правительству Ленобласти удалось сдержать индекс потребительских цен: по отношению к 2017 году он составит менее 3%.

По уровню безработицы у Ленобласти тоже неплохие показатели: сейчас он составляет около 0,3% от экономически активного населения. Более того, рабочая сила региону нужна, потребность в ней постоянно растет. В прошлом году она составила порядка 80 тысяч человек, но в течение 2019−2021 годов увеличится до 120 тысяч человек.

О чиновниках и административной реформе

С января 2019 года в Ленобласти начнется административная реформа. Суть ее в том, что правительство региона по-новому распределит полномочия между госслужащими, чтобы разные ведомства не выполняли одну и ту же работу. В итоге чиновников в областном аппарате станет меньше, а у бюджета появится экономия.

- Мы провели большой анализ работы наших комитетов и подразделений и увидели: вроде бы все заняты и работают, только одну и ту же работу вместо одного человека выполняет три. Так что по сути мы уберем перекрестное исполнение полномочий и перекрестное финансирование, - рассказал Александр Дрозденко. - Все должно быть четко и прозрачно, поэтому какое-то количество людей мы сократим, но предоставим им другую работу.

О «Ленинградском гектаре»

С 1 января в Ленинградской области начнут раздавать бесплатные гектары для создания фермерских хозяйств. Программа уже разработана, на нее выделены деньги - 150 миллионов рублей и подобраны 50 пилотных участков в Бокситогорском, Подпорожском районах, Лодейном поле и Сланцах.

Александр Дрозденко: 2018-й год стал переломным для региона, но в 2019-м нам предстоит решать еще более амбициозные задачи. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Правда, просто так бесплатную земли не дадут. Чтобы получить гектар, необходимо предоставить программу развития участка. В случае положительного решения фермеру будет передан участок площадью 1 га в аренду на три года и оформлена выплата - 3 миллиона рублей. По истечении этого срока при успешном развитии бизнеса инвестору предложат оформить участок в собственность.

- Если проект пойдет, то выплата участникам составит до 30 миллионов рублей, что позволит бизнесу прочно встать на ноги, - добавил губернатор.

О поддержке малого бизнеса

К 2030 году количество жителей Ленобласти, участвующих в малом и среднем бизнесе, планируется увеличить до 60%. Сейчас в регионе предпринимательством заняты 30% населения.

- Наша цель - выйти на европейский уровень, где большая часть населения занята в малом и среднем бизнесе, - сообщил Александр Дрозденко. - Сейчас мы чувствуем себя уверенно и достичь этих показателей сможем.

Добавим, что субсидия на открытие собственного дела начинающим бизнесменам в Ленинградской области с 1 января 2019 года составит 192 тысяч рублей. Кроме того, материальное стимулирование за каждое созданное предпринимателем рабочее место увеличится до 96 тысяч рублей.

О строительстве и дольщиках

По итогам 2018 года на территории Ленинградской области будет построено более 2,5 миллиона квадратных метров жилья - на 11 % больше, чем в прошлом. Цифры впечатляющие, но в дальнейшем регион намерен сокращать объемы строительства. По словам, Александра Дрозденко, Ленобласть заинтересована в возведении 1,8-1,9 миллионов «квадратов» в год.

- Растущие темы ввода жилья несут за собой большие социальные обязательства - как для застройщиков, так и для власти, поэтому мы готовы сокращать объемы жилого строительства. Не за счет запретов, а за счет ужесточения подходов работы с застройщиками, - добавил глава региона.

Активная работа в Ленобласти ведется и с обманутыми дольщиками - их на территории области насчитывается около 1,5 тысяч. Еще около 9,5 - 10 тысяч человек находится в так называемой зоне риска: сроки строительства домов задерживаются, но компании не заявляют о банкротстве.

- Мы первые придумали реально работающую схему решения проблем недостроев, - заявил Александр Дрозденко. - Мы предлагаем застройщикам с сорванными сроками передавать техническую документацию и землю Агентству недвижимости Ленинградской области, которое будет достраивать дом, привлекая кредиты. Прямое финансирование из бюджета не предполагается.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Ленобласти построят грузовой аэропорт и ледовую арену

Строительство аэропорта «Сиверский» в Гатчинском районе может начаться осенью 2019 года. Это будет грузовой аэропорт, который не похож на привычные нам пассажирские терминалы.

- Важное место в авиаперевозках занимает не только стоимость перевозки, но и скорость. Количество грузовых перевозок быстро растет по всему миру, поэтому грузовой аэропорт области нужен, - считает Александр Дрозденко. - Ну и одно из направлений - создание упрощенного аэропорта для лоукостеров.

А в Рощино, где уже есть спортивный комплекс, ставший одной из тренировочных баз во время чемпионата мира по футболу, появится новое спортивное сооружение. Со следующего года там начнется строительство ледового дворца, одна из стен которого будет служить крытыми трибунами для стадиона Рощино. В дальнейшем эту базу планируется задействовать для тренировок в рамках проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года.