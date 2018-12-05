2018-12-05T13:28:49+03:00
Здоровье

Опрос: 72% россиян болеют на рабочем месте

61% опрошенных страдают хроническими заболеваниями, а почти половина россиян идут к врачу лишь в крайних случаях
Александр ДЖУМАЕВ
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В исследовании приняли участие 16 тысяч пользователей сайта mail.ruВ исследовании приняли участие 16 тысяч пользователей сайта mail.ruФото: Алексей БУЛАТОВ
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Эксперты компании mail.ru провели опрос с целью узнать отношение наших соотечественников к своему здоровью. В исследовании приняли участие 16 тысяч пользователей сайта.

По итогам опроса выяснилось, что большинство россиян в случае заражения гриппом или ОРВИ продолжают ходить на работу. Лишь 19% опрошенных при заболевании берут больничный и остаются дома. Среди опрошенных оказались и люди, которые работают из дома, но таких граждан среди опрошенных оказалось только 9%.

39% участников опроса признались, что ни разу не посетили врача за этот год, а 37% опрошенных заявили, что за 2018 год посетили врача от 2 до 4 раз. Недовольство качеством обслуживания, предоставляемым отечественными медицинскими учреждениями, выразили 39% опрошенных, тогда как 35% респондентов заявили об удовлетворенности работой наших медиков. 12% опрошенных в этом году хотя бы раз лежали в больницах, причем женщины оказывались в стационаре чаще, чем мужчины.

На вопрос о соблюдении рекомендаций врачей 65% респондентов ответили утвердительно. Стоит отметить, что согласно данным опроса женщины соблюдают предписания медиков тщательнее, чем мужчины.

21% наших соотечественников относятся к посещению врача спокойно, как к необходимости. Большинство россиян же неохотно идут в медучреждения: 44% респондентов заявили о том, что идут к врачу лишь в крайних случаях, а оставшиеся 27% участников опроса стараются отложить визит в поликлинику до последнего.

67% женщин и 53% мужчин, участвовавших в исследовании, заявили о наличии у них хронических заболеваний. При этом лишь 19% из респондентов, страдающих подобными патологиями, регулярно посещают врача для контроля своего здоровья. 46% россиян не следят за своим заболеванием, а оставшиеся респонденты заявили, что обращаются за медицинской помощью нерегулярно или в случае ухудшения самочувствия.

Результаты исследования прокомментировала врач-инфекционист Московской Инфекционной клинической больницы № 1 София Русанова. ««Ходить на работу больным категорически нельзя. Это абсолютное неуважение к другим и наплевательское отношение к себе», - заявила врач, добавив, что в случае заболевания необходимо находиться дома и строго выполнять рекомендации врача. Русанова подчеркнула, что заболевший работник не только заражает своих коллег, но и зарабатывает себе осложнения, которые могут сильно замедлить процесс выздоровления. «О какой производительности труда мы говорим в таком случае?», - добавила врач.

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