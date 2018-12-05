Загитова, Дацюк, Черчесов: Министерство спорта РФ назвало лучших спортсменов и тренеров уходящего года

2018 год был богат на спортивные события. Начинался он довольно печально, когда наших лидеров не пригласили на Олимпийские игры в Пхенчхан. Но те, кто туда все же попали, не ударили в грязь лицом.

А потом был праздник футбола, который нам запомнится на долгие годы не только атмосферой в 12 городах России, но и прекрасной игрой наших футболистов.

Не удивительно, что главными лауреатами спортивного года стали непосредственные участники этих событий.

В категории «Лучший спортсмен» были номинированы хоккеист Павел Дацюк, который привел сборную России к победе на Олимпиаде-2018, пятикратный призер Игр в Пхенчхане лыжник Александр Большунов и легкоатлет Сергей Шубенков. В результате главный приз достался капитану «Красной машины».

В категории «Лучшая спортсменка» олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обошла фехтовальщицу Инну Дериглазову и гимнастку Ангелину Мельникову.

Лучшим наставником года стал тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, дошедший со своей командой до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Также на премию номинировались Елена Вяльбе (лыжные гонки) и Геннадий Габрилян (легкая атлетика).

В номинации «Преодоление» премиями были отмечены чемпионы Паралимпийских игр горнолыжник Алексей Бугаев, а также лыжница и биатлонистка Екатерина Румянцева.