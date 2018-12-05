2018-12-05T13:58:16+03:00
Спорт

Загитова, Дацюк, Черчесов: Министерство спорта РФ назвало лучших спортсменов и тренеров уходящего года

Лауреатами стали участники Олимпиады в Пхенчхане и Чемпионата Мира по футболу в России
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
В категории «Лучший спортсмен» были номинированы хоккеист Павел Дацюк, который привел сборную России к победе на Олимпиаде-2018В категории «Лучший спортсмен» были номинированы хоккеист Павел Дацюк, который привел сборную России к победе на Олимпиаде-2018Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

2018 год был богат на спортивные события. Начинался он довольно печально, когда наших лидеров не пригласили на Олимпийские игры в Пхенчхан. Но те, кто туда все же попали, не ударили в грязь лицом.

А потом был праздник футбола, который нам запомнится на долгие годы не только атмосферой в 12 городах России, но и прекрасной игрой наших футболистов.

Не удивительно, что главными лауреатами спортивного года стали непосредственные участники этих событий.

В категории «Лучший спортсмен» были номинированы хоккеист Павел Дацюк, который привел сборную России к победе на Олимпиаде-2018, пятикратный призер Игр в Пхенчхане лыжник Александр Большунов и легкоатлет Сергей Шубенков. В результате главный приз достался капитану «Красной машины».

В категории «Лучшая спортсменка» олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обошла фехтовальщицу Инну Дериглазову и гимнастку Ангелину Мельникову.

Лучшим наставником года стал тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, дошедший со своей командой до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Также на премию номинировались Елена Вяльбе (лыжные гонки) и Геннадий Габрилян (легкая атлетика).

В номинации «Преодоление» премиями были отмечены чемпионы Паралимпийских игр горнолыжник Алексей Бугаев, а также лыжница и биатлонистка Екатерина Румянцева.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Локомотив - Рубин 5 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу
Футбол, матч Локомотив - Рубин 5 декабря 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 декабря 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала Кубка России по футболу
Спартак - Урал 5 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу
Футбол, матч Спартак - Урал 5 декабря 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 декабря 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала Кубка России по футболу
Новости 24
В Совфеде заявили, что Россия ответит зеркально на высылку дипломата из Словакии
В Африке бегемот напал на каноэ с туристами
Кремль пообещал учесть мнение противников переименования аэропортов
В Удмуртии за строительством новых дорог следят общественные организации
Минфин до 14 января закупит у ЦБ иностранную валюту на 366 млрд рублей
Павел Мамаев признался, что открыл счет на имя избитого водителя
Сенатор от Хакасии Валентина Петренко покинула Совет Федерации
Американский адмирал заявил о возможности победы США над Россией в Крыму и Калининграде
Генпрокуроры США намерены через суд добиться проверки бизнеса Трампа
Словакия выслала российского дипломата
Победителей конкурса "Доброволец года 2018" награждают в Москве
Владимир Путин и Николас Мадуро обсудят возможную помощь России Венесуэле
Прокуратура Стамбула запросила ордер на арест двух саудовцев по делу Хашкаджи
Тверской суд перешел к изучению третьего тома в деле Кокорина и Мамаева
Песков: США нагнетают ситуацию вокруг ДРСМД и манипулируют фактами
Мамаев возместил ущерб пострадавшему в драке водителю
Южная Корея и КНДР подадут заявку на совместное проведение Олимпийских Игр
В Алеппо открылся первый металлургических завод
Генштаб РФ: Москва не оставит без ответа выход США из ДРСМД
Овечкин вошел в пятерку игроков НХЛ, кому удалось забросить более 20 шайб в 14 сезонах
В Сирии за 2018 год уничтожили более 23 тысяч радикальных исламистов
Неизвестный ворвался с угрозами в редакцию «Московского комсомольца»