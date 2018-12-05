Сбербанк разрешил кредитоваться до 70 лет

Крупнейший банк страны решил изменить предельный возраст заемщика. Раньше потребительский кредит без справки о доходах выдавали при условии, что расплатиться с банком человек должен до 65 лет. Новый возрастной порог – 70 лет. По другим видам займов условия остались прежними. Возраст его ипотечного заемщика к моменту погашения кредита по-прежнему не должен превышать 75 лет. А получатель кредитной карты - не старше 65 лет, сообщила пресс-служба Сбербанка. Там заметили, что пенсионеры активно пользуются банковскими услугами. Каждый третий открывает срочные вклады. Дебетовые карты есть у 80% пенсионеров, кредитки - у 13%.

Понятно, что повышение возрастного ценза отчасти связано с повышением пенсионного возраста. Но не только. Пенсионеры начали очень активно брать кредиты, а банки заинтересованы в новых клиентах.

По данным Объединенного кредитного бюро, у каждого пятого пенсионера в России есть как минимум один займ. Средний размер долга россиянина старше 60 лет – 109 тыс. руб. Пожилые россияне часто берут кредиты для детей или внуков и гораздо реже — на свои нужды, отмечают эксперты. Погашать займ приходится за счет пенсии. Однако многие подрабатывают или получают дополнительный доход от сдачи в аренду жилья.