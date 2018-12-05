2018-12-05T14:30:24+03:00
Звезды

Волочкова окончательно доказала вину своего водителя-афериста

Сегодня суд отклонил апелляцию Александра Скиртача
Игорь ПОЛЯКОВ
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Анастасия Волочкова со своим адвокатомАнастасия Волочкова со своим адвокатомФото: Личный архив
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О похождениях мошенника Александра Скиртача, который работал водителем у Анастасии Волочковой, мы писали уже не раз. Мужчина, по словам артистки, обобрал ее на миллионы, пользуясь ее безграничным доверием. Балерина даже доверяла аферисту довозить свои гонорары до банка. Как выяснилось, не все довозил. Плюс, по словам Волочковой, опаивал ее снотворным, украл ноутбук, пытался вывести из строя ее новенький «Майбах».

За все эти грехи (и не только эти) Скиртача приговорили к условному сроку на три года. Однако Скиртач был не согласен с таким наказанием и подал апелляцию.

Сегодня Тверской суд отклонил ходатайство бывшего водителя Волочковой. Наказание осталось прежним. Плюс появились новые пострадавшие от рук этого мужчины, которые тоже заявили следствию, что Александр Скиртач обманул их на миллионы.

Скиртача приговорили к условному сроку на три года. Однако Скиртач был не согласен с таким наказанием и подал апелляцию Фото: Личный Архив

Скиртача приговорили к условному сроку на три года. Однако Скиртач был не согласен с таким наказанием и подал апелляциюФото: Личный Архив

— Сегодня поставлена окончательная точка в судебном процессе над Скиртачем, — написала в своём Инстаграме Анастасия Волочкова. — Вердикт один — виновен, и пересмотру не подлежит. Мошенник получил по заслугам. А я перелистываю эту страницу и продолжаю жить. Я благодарна своему адвокату Николаю Кривченкову, который за год работы над этим делом перелопатил огромное количество фактов, документов, свидетельских показаний. Без его помощи и поддержки мне было бы намного сложнее. Но вместе мы сила, и это наша общая победа. А на память целый талмуд документов, доказательств виновности, показаний многих свидетелей и неоспоримых фактов виновности мошенника, у которого теперь пожизненная судимость.

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