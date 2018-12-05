Керлингиста Крушельницкого отстранили на четыре года

Это скандал тянется с Олимпиады-2018. Напомним, что во время Игр в Пхенчхане в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого нашли запрещенный мельдоний. И, хотя, препарат был в минимальных дозах, Крушельницкого, выступавшего в паре с Анастасией Брызгаловой, дисквалифицировали и у смешанного дуэта отняли «бронзовую» медаль.

Потом проводилось расследование - кто же мог подсыпать этот злополучный мельдоний, который при однократном применении вообще не дает никакого эффекта. Стали грешить на конкурентов и даже партнеров по сборной... Но так ничего и не нашли.

В сентябре состоялось первое заседание Спортивного арбитражного суда (CAS), где Всемирная федерация керлинга предложила дисквалифицировать российского спортсмена на два года, но под давлением ВАДА отозвала свое заявление.

И вот вчера CAS принял более жесткое решение - дисквалифицировать Крушельницкого на четыре года. Срок дисквалификации начинается с 12 февраля 2018 года.

Президент Федерации керлинга Дмитрий Свищев уже заявил, что они будут обжаловать это решение.

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