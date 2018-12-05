2018-12-05T16:11:06+03:00
Телевизор

Сериал "Двойник" про параллельную реальность возвращается с вторым сезоном

Шпионский триллер получил захватывающее продолжение
Галина СЕРОВА
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Дж. К. Симмонс застрял в параллельных мирахДж. К. Симмонс застрял в параллельных мирахФото: кадр из фильма
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Первый сезон сериала "Двойник" (или "По ту сторону") собрал восторженные отзывы зрителей и критиков. По данным популярного портала Rotten Tomatoes, который с 1998 года собирает публикации профессиональных телекритиков, первый сезон положительно оценили почти 100% зрителей.

Во втором сезоне к регулярному актерскому составу присоединились новые звездные лица - Бэтти Гэбриел, звезда триллера «Прочь» и сериала «Мир Дикого Запада», а также обладатель премии «Эмми» за роль в «Американской истории ужасов» Джеймс Кромуэлл, 78-летний актер, который запомнился российскому зрителю по драме «Зеленая миля» и боевику «Я, робот».

В новом сезоне создатели сохранили не только сюжетные линии всех героев, но и основную команду актеров Фото: кадр из фильма

В новом сезоне создатели сохранили не только сюжетные линии всех героев, но и основную команду актеровФото: кадр из фильма

Новый сезон ставит перед главными героями и их двойниками непростые вопросы: насколько и почему отличаются охраняемые друг от друга миры? Какой из них лучше? После того, как герои вынужденно меняются местами, а границу между мирами закрывают, каждому из них приходится адаптироваться к новой для себя роли.

Двойник Говарда из параллельной реальности живет жизнью главного героя: ходит на работу, по вечерам возвращается в своем доме вместе со своей женой. Говард из нашего мира оказывается заперт в изолированном месте, называемом Эхо, отрезан от всех, кого он знал. В новом сезоне зрители смогут пронаблюдать, как на фоне холодной войны, усугубляющей культурный разрыв между двумя мирами, герои становятся все более похожими.

Джеймс Кромуэлл, 78-летний актер, который запомнился российскому зрителю по драме «Зеленая миля» и боевику «Я, робот». Фото: кадр из фильма

Джеймс Кромуэлл, 78-летний актер, который запомнился российскому зрителю по драме «Зеленая миля» и боевику «Я, робот».Фото: кадр из фильма

В новом сезоне создатели сохранили не только сюжетные линии всех героев, но и основную команду актеров. Вместе с Симмонсом во втором сезоне вернется Оливия Уильямс («Шестое чувство», «Анна Каренина»), Гарри Ллойд («Вселенная Стивена Хокинга», «Игра престолов») и молодая итальянская актриса Сара Серрайокко («И целый мир между нами»).

Создатель и исполнительный продюсер проекта Джастин Маркс («Книга Джунглей», «Перемотка») в новом сезоне дебютирует в качестве режиссера. Вместе с ним эпизоды второго сезона продюсировала прежняя команда с Гари Гилбертом и Джорданом Хоровицем («Ла-Ла Ленд»), Китом Рэдмоном («Выживший», «Три девятки») и Бардом Дорросом («Призрачная красота», «Крутые меры»).

Долгожданная премьера стартует 12 декабря в онлайн-кинотеатре ViP Play.

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