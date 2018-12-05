«Могильщики авианосцев» и «космический перехватчик»: Российские вооружение, так и не пошедшие в серию

1. НЕРОДИВШИЙСЯ МАМОНТ

Машина, получившая имя царь-танка, строго говоря танком не являлась. Это изделие разрабатывалось в 1914-1915 годах конструктором Николаем Лебеденко. А помогали ему профессор Николай Жуковский с племянниками - будущими академиками Борисом Стечкиным и Александром Минулиным.

Масштаб чудо-танка конструктора Лебеденко поражает воображение. Прежде всего за счет огромных колес. ФОТО http://armedman.ru

Танк Лебеденко называли нетопырем, летучей мышью и даже мамонтом. Любого, кому довелось увидеть эту махину, поражал прежде всего размер колес — целых 9 метров (три этажа) в диаметре. В ширь машина была еще больше - 12 метров. Во вращающейся башне стояли две пушки и столько же пулеметов. Правда, скоростной эту махину не назовешь: два трофейных двигателя Maybach по 240 лошадиных сил каждый (их удалось добыть со сбитого немецкого дирижабля) разгоняли танк лишь до велосипедных 17 километров в час.

Царь-танк на испытаниях, 1915 год. ФОТО wikipedia

Николай Лебеденко признавался, что на идею его натолкнули азиатские повозки-арбы, которые, благодаря большим колесам, легко преодолевали ухабы и канавы. Чтобы убедить Николая II выделить средства Лебеденко подарил государю деревянную модель с двигателем на базе граммофонной пружины. Придворные вспоминали, как царь и инженер «аки малые дети» катали ее по полу, возводя на пути препятствия из книг. И модель, и построенный позже танк легко справлялись с ухабами и оврагами. Стальной гигант даже деревья ломал, словно зубочистки. А вот в болоте увяз так, что долго вытащить не могли. К тому же машина оказалась весьма уязвимой в бою. Залп шрапнели по спицам колёс гарантированно выводил танк из строя, а при удачном попадании в ступицу колеса машины вообще складывались как карточный домик. В результате от проекта было решено отказаться.

Максимальная скорость, на которую был способен "Царь-танк" - 17 км/ч. ФОТО http://armedman.ru

Предполагалось, что экипаж махины составит полтора десятка человек.

2. НЕБЕСНЫЙ КРЕЙСЕР С БОМБАМИ В КРЫЛЕ

Семь двигателей по 750 лошадей каждый, 8 пушек и столько же пулеметов, почти 17 тонн боевой нагрузки… Для тридцатых годов прошлого века бомбардировщик К-7 Харьковского авиастроительного бюро был настоящим самолетом будущего. Огромное летающее крыло формы эллипса в поперечном сечении по праву называли летающей крепостью.

Кроме сброса бомб на врага К-7 мог также выполнять функции десантного или даже пассажирского самолета. Вместимость - 128 пассажиров и 12 членов экипажа - по сравнению с нынешними лайнерами, конечно, не велика. Но тогда это впечатляло, тем более что проектная дальность полета превышала 5 тысяч километров.

Авиаконструктор Калинин с экипажем опытной машины перед полетом, 1933 год.

К-7 - настоящий небесный крейсер. На борту были предусмотрены кают-компания, буфет, кухня и радиорубка. Для пилота конструктор Константин Калинин специально разработал электроусилитель штурвала. До тех пор такой диковины не было, но без усилителя управление сорокатонной махиной по нагрузкам можно было бы сравнить с соревнованиями штангистов.

Летные испытания бомбардировщика К-7 имели место в 1933 году. ФОТО wikipedia

В 1933 году опытный образец К-7 впервые поднялся в воздух. Однако 21 ноября 1933 года во время испытаний на максимальную скорость самолет разбился из-за флаттера — колебаний элементов конструкции, с которыми в те времена бороться не умели. В 1935 году командование ВВС решило отказаться от концепции тяжелых бомбардировщиков, и строительство еще двух опытных образцов так и не было завершено.

Схема экспериментального бомбардировщика К-7. ФОТО almanacwhf.ru

Опытный образец К-7 потерпел крушение, через два года после которого работу над машиной прекратили.

3. САМАЯ БЫСТРАЯ — САМАЯ ДОРОГАЯ

Атомную подлодку К-222 проекта 661 «Анчар», вступившую в строй в 1969 году, до сих пор называют «Золотой рыбкой». Дело не в окраске — и рубку, и борта лодки традиционно покрывали черным. Да и желаний субмарина не исполняла.

Единственная подводная лодка, построенная по проекту 661 «Анчар». ФОТО wikipedia

Свое прозвище К-222 получила из-за своей дороговизны. Ее корпус был изготовлен из титана, что позволило снизить массу и увеличить скорость. Действительно, по быстроходности с К-222 не мог сравниться никто: в подводном положении лодка развивала рекордные 44 узла (82 километра в час). Но на этом плюсы заканчивались — в купе с дороговизной, «Золотая рыбка» была слишком шумной. Шумы в центральном посту доходили до 100 децибел, что не только приводило к дискомфорту экипажа, но и лишало лодку скрытности. В результате проект был заморожен. Но единственная построенная лодка — на Северном флоте ее назвали К-162 — служила почти 30 лет. Только в 1989 году «рыбка» была выведена из состава ВМФ, а в 2010 году утилизирована.

4. МОГИЛЬЩИК АВИАНОСЦЕВ

Ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 «Лунь» задумывался как могильщик авианосцев. В отличие от большинства подобных машин «Лунь» отличался весьма немалыми размерами - 74 м в длину и 44 м в ширину. Он мог нести на борту шесть противокорабельных ракет P-270 «Москит» с трехсоткилограммовой боеголовкой на каждой. Половины этого боезапаса было достаточно, чтобы пустить ко дну любой из имевшихся на вооружении вероятного противника авианосцев. «Лунь» скользил прямо над водой со скоростью 550 километров в час и оставался почти невидимым для радаров вплоть до дистанции точного пуска ракеты.

Пуск ПКР "Москит" с борта экраноплана. ФОТО wikipedia

Конструкция «Луня» была основана на более раннем прототипе, известном в западных странах как «Каспийский монстр». Первый опытный образец «Луня» был построен в 1987 году. Но позже из-за развала СССР и экономических трудностей собрать средства для серийного производства не удалось, от проекта пришлось отказаться.

Экраноплан, прозванный за океаном "Каспийским монстром", в 1994 году. ФОТО ТАСС

Примечательно, что, в отличие от почивших в бозе разработок, крест на судьбе проекта 903 ставить не стоит. В 2015 году прошли сообщения со ссылкой на командование ВМФ о том, что после 2020 года Россия возобновит производство экранопланов в качестве ударных боевых комплексов с крылатыми ракетами.

Экраноплан "Лунь" мог нести на борту шесть противокорабельных ракет P-270 «Москит».

5. БРОНИРОВАННЫЙ КРАСАВЕЦ

«Черный орел» («Объект 640») многие считают самым красивым танком за всю историю бронетехники. Его разрабатывало в 1990-е годы Омское конструкторское бюро транспортного машиностроения. В 1997 году «Черный орел» впервые представили публике. Это машина с 1500-сильным газотурбинным двигателем, башней новой конструкции и удлиненным корпусом, что усилить лобовую часть. Проект предусматривал вооружение танка 125-мм пушкой, спаренным с ней 7,62-мм пулемёта и дистанционной зенитной установкой с 12,7-мм пулемётом «Корд».

Впервые танк представили публике в 1997 году. ФОТО militaryarms.ru

Динамические характеристики «Объекта 640» должны были значительно превосходить показатели западных танков третьего поколения. «Черный орел» имел более высокую боевую живучесть, лучшую защиту экипажа, более мощное вооружение, современный информационный комплекс. Однако в Минобороны сочли, что отличия этого танка от имеющихся Т-72 и Т-80 слишком незначительны, чтобы затевать перевооружение. Поэтому серийное производство даже не начиналось. Впрочем, как и в других случаях, наработки «Черного орла» пригодились конструкторам при проектировании других танков. В том числе знаменитой «Арматы».

«Объект 640» многие считают самым красивым танком за всю историю бронетехники. ФОТО militaryarms.ru

6. КОСМИЧЕСКИЙ ПЕРЕХВАТЧИК

Прозвище «Лапоть» экспериментальный пилотируемый орбитальный самолет МиГ-105 получил благодаря своему внешнему виду — его нос сильно затуплен и действительно чем-то напоминал крестьянскую обувь. На самом же деле это было высокотехнологическое изделие, сочетающее в себе функции самолёта, ракетоплана и космического корабля.

МиГ-105 на колесном шасси.

Разработка МиГ-105 началась в середине 60-х, ракетоносец-космоплан с помощью гиперзвукового самолета-разгонщика и специальной ракеты должен был выводиться в космос. А оттуда, согласно задумке конструкторов, «Лапоть» мог вести фото- и радиоразведчику, атаковать ракетами авианосцы и даже перехватывать космические цели. Для подготовки его пилотов в Центре подготовки космонавтов была сформирована специальная группа, в которую вошли такие космонавты как Герман Титов, Анатолий Куклин, Василий Лазарев и другие.

Экспериментальный пилотируемый орбитальный самолет МиГ-105 опередил своё время. ФОТО wikipedia

Испытания орбитального самолета на дозвуковой скорости начались в 1975 году и шли вплоть до 13 сентября 1978 года, когда сброшенный с самолета-носителя Ту-95 «Лапоть» при посадке повредил шасси. В дальнейшем приоритет был отдан проекту многоразового космического корабля «Буран», а «Лапоть» был забыт. Однако специалисты считают, что идеи, которые легли в основу МиГ-105, обязательно будут востребованы в будущем.

7. МАЛ ДА УДАЛ

Пистолет-пулемет ОЦ-39 — классический вариант принципа, когда яйцо идет впереди курицы. Поскольку на российских воинских складах скопились колоссальные запасы патронов 7,62x25 от ТТ, тульские оружейники в 90-х годах прошлого века разработали под этот патрон компактный пистолет-пулемёт. Со сложенным прикладом длина этого оружия составляла всего 350 мм, а вес — 1,8 кг. Мал, как говорится, да удал. Темп автоматического огня, правда, был сравнительно невысок — всего 540 выстрела в минуту. Но это даже способствовало более прицельной стрельбе.

Пистолет-пулемет ОЦ-39.

Пистолет-пулемет предназначался для спецподразделений милиции и других силовых ведомств. Но при всех плюсах вариант оружия с патроном ТТ не прижился и уступил место более современным разработкам под девятимиллиметровые боеприпасы. В кратчайшие сроки оружие было переоборудовано под новые патроны. Но и этот вариант широкого распространения не получил. Тем не менее специалисты считают, что перспективы у этого изделия весьма неплохие.

8. «БЕРКУТ» С ПЛАСТИКОВЫМИ КРЫЛЬЯМИ

Экспериментальный образец перспективного истребителя Су-47 так и остался экспериментальным. Разработка этого самолета с крылом обратной стреловидности началась еще в 1983 году, тогда он назывался Су-27. В первый раз проект закрыли через 5 лет — в 1988-м, однако вскоре опытно-конструкторские работы возобновились по заказу ВМФ. Су-27КМ (корабельный модифицированный) должен был стать одним из самолетов для авианесущих крейсеров. Но в 90-х прекратилось финансирование как самих авианосцев, так и самолетов для них.

Су-47 "Беркут" в небе. ФОТО topwar.ru

Впрочем, проект казался многообещающим, и ОКБ «Сухой» продолжило разработки на собственные средства. Планер истребителя изготавливался с широким использованием композиционных материалов. К примеру, в крыле нашли применение композиционные материалы на основе углепластика, применение которых делает детали легче на 20—25% и одновременно в 1,5-3 раза повышает их ресурс.

Су-47 на МАКС-2001. ФОТО wikipedia

В 1997 году был построен первый летающий экземпляр самолета. На выставке МАКС-1999 он был впервые представлен публике под именем С-37 «Беркут». А к МАКС-2001 переименован в Су-47. Тем не менее в серийное производство Су-47 так и не пошел. Но многие решения Су-47 были использованы при создании истребителя пятого поколения Т-50(Су-57), на который ныне наши ВКС делают основную ставку.

9. ЖЕРТВА БОРЬБЫ КОНСТРУКТОРОВ

Разведывательный бомбардировщик-ракетоносец Т-4 (изделие 100) — одна из первых попыток СССР создать противоядие против авианосцев. Сверхзвуковой Т-4 должен был уничтожать целые авианосные группы — в самолет закладывалась возможность полета на высоте в 25 километров при скорости 3000 километров в час. Благодаря этому бомбардировщик в перспективе мог преодолеть любую систему ПВО.

Ударно-разведывательный самолет Т-4 в авиамузее "Монино", 2004 год. Фото ИТАР-ТАСС/ Борис Кавашкин

Кроме бомб, Т-4 мог нести две крылатые ракеты Х-45. Его корпус был выполнен с применением титановых сплавов, на борту была новейшая на тот момент электроника, использовались новые принципы управления. Одних изобретений в конструкции Т-4 было больше шестисот.

Самолет Т-4 во время испытаний в Жуковском, 1972 год.

Впервые самолет поднялся в воздух в августе 1972 года. Первоначальные испытания прошли успешно, Минобороны СССР заказало ОКБ Сухого гигантскую партию в 250 машин - их планировалось построить за пятилетку. Но вскоре проект был приостановлен — в борьбу за проект бомбардировщика вступило конструкторское бюро Туполева. В результате Туполев и одержал победу: в 1976 разработка «изделия 100» была закрыта, а силы и средства сосредоточены на создании Ту-160. А единственный экземпляр Т-4 был отправлен в Центральный музей Военно-воздушных сил в подмосковном Монино.

10. НЕВИДАННЫЕ СКОРОСТИ И УГЛЫ АТАКИ

2 апреля 1996 года в небо впервые поднялся опытный образец сверхманевренного истребителя Су-37. В том же году этот самолет произвел настоящий фурор на авиасалоне в Фарнборо. В ходе лётных испытаний Су-37 сумел продемонстрировать невиданные ранее маневры, связанные с выходом на сверхбольшие углы атаки и околонулевые скорости.

Если бы Су-37 удалось принять на вооружение в конце 1990-х, это могло стать серьезным вызовом для ВВС стран НАТО. Ведь Су-37 по боевым возможностям явно превосходил американские истребители F-15, F-16 и F/A-18. Даже известные своим скепсисом в отношении российской техники западные эксперты очень хвалебно отзывались об этом истребителе.

Многоцелевой самолет Су-37 с двигателями изменяемого вектора тяги в 1997 году. Фото Алексея Михеева /ИТАР-ТАСС/.

Однако 19 декабря 2002 года самолет потерпел аварию в 80 километрах от аэродрома Раменское. Летчик удачно катапультироваться, но проект это не спасло. Сама по себе авария не могла стать причиной закрытия программы, но в купе с финансовыми трудностями и параллельной работой над самолетом Су-35 оказалась последней каплей. Су-35 в итоге был принят на вооружение, а для конструкторов Су-37 утешением стал тот факт, что многие удачи Су-37 «нашли себя» в ходе разработки более поздних истребителей поколений 4++ и 5.