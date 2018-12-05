В Москве назовут обладателей премии за достижения в области кино и телевидения

Уже через несколько часов в Москве пройдет церемония вручении премии «Событие года» за достижения в области кино и телевидения. Лауреатов будут чествовать в столичном кинотеатре «Иллюзион». Как ожидается, гостями церемонии станут министр культуры РФ Владимир Мединский, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, режиссеры Никита Михалков, Алексей Учитель, Светлана Дружинина, музыкант Юрий Башмет, актрисы Валентина Талызина, Ирина Розанова, Елена Яковлева, актеры Дмитрий Харатьян, Гоша Куценко и другие.

Мария Лемешева , главный редактор первый российский глянцевый журнал о кино «КиноРепортер». Фото: Мостовщикова Арина

Впервые за семь лет церемония пройдет под новым брендом — ее организовывает российский глянцевый журнал о кино «КиноРепортер», который создали на базе российской версии журнала The Hollywood Reporter.

Как отмечают организаторы премии, в этом году премия будет включать в себя восемь номинаций: актер и актриса года, открытие года, мастер-класс года, телеперсона года, хит и прорыв года, а также проект года. В рамках одной из них, например, будет вручена премия музыкальному исполнителю. В следующем году, как обещают основатели «События года» обязательно появится номинация, связанная с театральной деятельностью.

Также организаторы надеются, что в 2019 году удастся учредить и специальную номинацию для профильных журналистов.

Лауреаты прошлых лет премии «События года» за достижения в области кино и телевидения прокомментировали предстоящую церемонию награждения.

«В 2018 году была моя первая награда от киножурнала. Когда известные деятели телевидения вручают тебе награду и говорят такие приятные слова - это дорогого стоит. Когда я вышла из зала, у меня просто, как говорится, сперло дыхание. Конечно, получать награду, когда в зале столько талантливых, любимых и уважаемых людей – это что-то незабываемое», - рассказала Елена Летучая.

Юлия Александрова.

А вот Егор Корешков, который в прошлом году получил награда в номинации «Мужской кинообраз года» отметил, что освещение достижений киноиндустрии жизненно необходимо и кинематографистам, и зрителям. Это событие должно также расти и развиваться. Оно показывает наше отношение и ответственность к тому чем мы занимаемся.

«Признание очень важно для артиста, как подтверждение того, что его услышали, что его честность оказалась понятной большому количеству людей. И, конечно, приятно было получить эту награду от такого престижного журнала», - отметил артист.

Актер уверен, что говоря о необходимости таких премий, нужно думать не о количестве, а о качестве.

«Что касается качества кино, представленного на премии, можно сказать, что мы движемся в правильном направлении - это очевидно! » - подытожил он.

Напомним, первая торжественная церемония вручения премии за достижения в области кино и телевидения «Событие года» прошла в 2011 году. В разные годы лауреатами премии становились Константин Эрнст, Антон Златопольский , Федор Бондарчук , Юрий Колокольников , Филипп и Иван Янковские , Мария Миронова, Дмитрий Нагиев , Анна Чиповская , Виктория Толстоганова , Максим Матвеев, Рената Литвинова , Максим Галкин , Юлия Пересильд , Егор Корешков , Екатерина Андреева и другие.

Алексей Учитель. Фото: Геннадий Авраменко

«За время своего существования премия «Событие года» добилась признания и уважения в кинематографических кругах. При этом при заслуженной авторитетности наша премия несколько шире академических рамок, — говорит Мария Лемешева , главный редактор первый российский глянцевый журнал о кино «КиноРепортер», под чьим брендом впервые в этом году пройдет вручение наград самым ярким представителям кино и телеиндустрии. — Наша премия — это признание тех, кто внес весомый вклад в развитие кино- и телеиндустрии в течение года, кто заставил о себе говорить, кто подарил нам особые эмоции».

Впервые за семь лет церемония пройдет под новым брендом — ее организовывает российский глянцевый журнал о кино «КиноРепортер», который создали на базе российской версии журнала The Hollywood Reporter. Фото: Авраменко Геннадий

За эти годы премия «Событие года» приобрела и особое социальное звучание. Одна из целей церемонии — отдать дань уважения тем признанным и горячо любимым деятелям культуры, которые по стечению обстоятельств так и не удостоились за свою творческую карьеру важных наград.