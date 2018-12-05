Обзор матча Спартак - Урал 5 декабря 2018: счет, голы, статистика игроков матча четвертьфинала Кубка России по футболу

У футболистов "Спартака" и екатеринбургского "Урала" - своя особая история противостояний. До нынешней осени несколько лет подряд уральцы ничего не могли поделать со спартаковцами в поединках, которые проходили в Москве. Однако же этой осенью - выиграли у них на "Открытие Арене" со счетом 2:1, отправив тем самым в отставку главного тренера Массимо Карреру, А пару недель назад погостили у "Локомотива" и тоже выиграли у него со счетом 2:1. Место Юрия Семина не покачнулось под ним. Но все-таки боевой и позитивный настрой перед встречей уральцы хранили - в клубном Твиттере появилась дерзкая надпись в анонсе игры "Можем повторить!".

"Спартак" перед этим поединком уже обрел нового тренера и под началом Олега Кононова постепенно пытается команда обрести себя. За победой над "Крыльями Советов" последовало поражение от "Рапида" в Лиге Европы, а затем - выигрыш у "Локомотива" в чемпионате России.

На эту игру "Спартак" вышел с дежурным настроем на победу. В день матча "красно-белые" опровергли слух о возможном переезде в Стамбул в "Галатасарай" Луиса Адриану. И бразилец с первых минут появился в составе хозяев поля. Как и полузащитник Денис Глушаков при капитанской повязке. А вот на воротах вместо Артема Реброва, который заканчивал игру с "Локомотивом" с перебинтованной головой, появился снова молодой Александр Максименко.

Стартовые 45 минут матча при полупустых трибунах, из-за различных санкций в Кубке России были закрыты два сектора "Спартака", завершились вничью 0-0, без забитых голов. Но уже на старте второй половины встречи наконец-то пошли голы!

На 48-й минуте полузащитник "Спартака" Софьян Ханни мощно пробил низом с острого угла и забил первый мяч в этой встрече. "Урал" не заставил себя долго ждать - на 67-й минуте Владимир Ильин, оставшийся неприкрытым в штрафной "Спартака", кивком головы забил гол "Спартаку" - 1:1.

Матч в итоге завершился вничью 1:1. Ответная встреча - в Екатеринбурге в феврале будущего года.