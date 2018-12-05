2018-12-05T21:25:31+03:00
Спорт

Обзор матча Спартак - Урал 5 декабря 2018: счет, голы, статистика игроков матча четвертьфинала Кубка России по футболу

Представляем Вашему вниманию обзор матча четвертьфинала Кубка России по футболу Спартак - Урал 5 декабря 2018. Итоговый счет, голы, статистика игроков
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Спартак" сыграл с "Уралом" дома. Фото: Станислав Красильников/ТАСС"Спартак" сыграл с "Уралом" дома. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Изменить размер текста:

У футболистов "Спартака" и екатеринбургского "Урала" - своя особая история противостояний. До нынешней осени несколько лет подряд уральцы ничего не могли поделать со спартаковцами в поединках, которые проходили в Москве. Однако же этой осенью - выиграли у них на "Открытие Арене" со счетом 2:1, отправив тем самым в отставку главного тренера Массимо Карреру, А пару недель назад погостили у "Локомотива" и тоже выиграли у него со счетом 2:1. Место Юрия Семина не покачнулось под ним. Но все-таки боевой и позитивный настрой перед встречей уральцы хранили - в клубном Твиттере появилась дерзкая надпись в анонсе игры "Можем повторить!".

"Спартак" перед этим поединком уже обрел нового тренера и под началом Олега Кононова постепенно пытается команда обрести себя. За победой над "Крыльями Советов" последовало поражение от "Рапида" в Лиге Европы, а затем - выигрыш у "Локомотива" в чемпионате России.

На эту игру "Спартак" вышел с дежурным настроем на победу. В день матча "красно-белые" опровергли слух о возможном переезде в Стамбул в "Галатасарай" Луиса Адриану. И бразилец с первых минут появился в составе хозяев поля. Как и полузащитник Денис Глушаков при капитанской повязке. А вот на воротах вместо Артема Реброва, который заканчивал игру с "Локомотивом" с перебинтованной головой, появился снова молодой Александр Максименко.

Стартовые 45 минут матча при полупустых трибунах, из-за различных санкций в Кубке России были закрыты два сектора "Спартака", завершились вничью 0-0, без забитых голов. Но уже на старте второй половины встречи наконец-то пошли голы!

На 48-й минуте полузащитник "Спартака" Софьян Ханни мощно пробил низом с острого угла и забил первый мяч в этой встрече. "Урал" не заставил себя долго ждать - на 67-й минуте Владимир Ильин, оставшийся неприкрытым в штрафной "Спартака", кивком головы забил гол "Спартаку" - 1:1.

Матч в итоге завершился вничью 1:1. Ответная встреча - в Екатеринбурге в феврале будущего года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обзор матча Локомотив - Рубин 5 декабря 2018: счет, голы, статистика игроков матча четвертьфинала Кубка России по футболу
Представляем Вашему вниманию обзор матча 16 тура четвертьфинала Кубка России по футболу Локомотив - Рубин 5 декабря 2018. Итоговый счет, голы, статистика игроков
Локомотив - Рубин 5 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу
Футбол, матч Локомотив - Рубин 5 декабря 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 декабря 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала Кубка России по футболу
Спартак - Урал 5 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу
Футбол, матч Спартак - Урал 5 декабря 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 декабря 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала Кубка России по футболу
Новости 24
Священников УПЦ допросили сотрудники СБУ
В США вернулся посол Саудовской Аравии
На похороны Буша-старшего прибыли пять президентов США
Bloomberg обозначил главные риски для мировой экономики в 2019 году
ОПЕК+ рекомендовал сократить нефтедобычу в первом полугодии 2019 года
"Локомотив" победил казанский "Рубин" в первой игре четвертьфинала Кубка России 1:0
"Спартак" сыграл вничью 1:1 в Кубке России с "Уралом"
В Сербии на вертел попала коза, съевшая 20 тысяч евро
Саакашвили станет ведущим украинской программы о выборах президента
Украина предложила России совершить обмен заключенными
Путин встретился с бывшим премьер-министром Франции
Первый тайм матча Спартак - Урал завершился вничью 0:0
Трамп призвал ОПЕК не вводить ограничения на добычу нефти
Первый тайм матча Локомотив - Рубин завершился вничью 0:0
Роскомнадзор планирует ввести две новые возрастные маркировки
Надежда Савченко объявила голодовку в СИЗО
В Италии на АЗС взорвался бензовоз
Верховная рада предложила вернуть звание Героя Украины Степану Бандере
Сбежавший охранник умер после попытки самоубийства
Украина провела на Черном море испытания крылатых ракет
Матч Спартак - Урал: Денис Глушаков будет капитаном в четвертьфинале Кубка России
Матч Локомотив - Рубин: Федор Смолов попал в запас на игру четвертьфинала Кубка России
В России предложили отменить налог на подержанные авто