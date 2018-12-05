2018-12-05T21:27:30+03:00
Спорт

Обзор матча Локомотив - Рубин 5 декабря 2018: счет, голы, статистика игроков матча четвертьфинала Кубка России по футболу

Представляем Вашему вниманию обзор матча 16 тура четвертьфинала Кубка России по футболу Локомотив - Рубин 5 декабря 2018. Итоговый счет, голы, статистика игроков
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Локомотив" выиграл у "Рубина" 1:0."Локомотив" выиграл у "Рубина" 1:0.Фото: REUTERS
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На кубковую игру с казанским "Рубином" наставник столичного "Локомотива" Юрий Семин решил выставить не совсем обычный состав, дав шанс проявить себя нескольким игрокам, не регулярно играющим за основу. В частности, с первых минут на краю обороны появился Борис Ротенберг, а в атаке - португалец Эдер, а в полузащите всего один из братьев Миранчуков - Алексей. Оно и ясно - "Локомотиву" нужно сыграть еще два матча в календарном году перед уходом в отпуск и лишним для игроков отдых не будет.

Однако же, прямо в самом начале поединка на 15-й минуте Ротенберг из-за неудачного движения в атаке получает травму и покидает поле, уступая место Жемалетдинову. "Рубин", можно сказать, тоже вскоре отвечает своей вынужденной заменой - вместо Вячеслава Подберезкина из-за травмы на поле выходит Дмитрий Полоз. Но ничего особенного в первом тайме команды не смогли показать. Разве что на 19-й минуте матча вратарь "Рубина" Бабурин, вынося мяч, попал в форварда "Локомотива" Эдера и едва таким образом не отправил мяч в свои ворота. Но гостей из Казани спасли пара метров.

А вот когда завершался первый тайм, то прорыв игрока "Локомотива" на половину поля "Рубина" защитник гостей Цезарь Навас остановил грубым фолом. Красную карточку судья не решился показать - только желтая. Чем вызвал бурю споров у игроков "Локомотива", немного негодовавших по этому поводу.

На перерыв "Локомотив" и "Рубин" ушли при немного тусклых 0:0, горевших на табло стадиона в Черкизово. Огня добавили команды на старте второго тайма! "Локомотив", неплохо разыграв стандарт, забил первый гол в матче.

В сутолоке у ворот Бабурина на 54-й минуте матча смог "проткнуть" мяч в ворота гостей защитник "Локомотива" Ведран Чорлука. И - принести большую радость на трибуны стадиона "РЖД Арена". Хозяева повели со счетом 1:0 и оставалось еще полчаса, дабы удержать это преимущество.

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