2018-12-05T21:58:51+03:00
Спорт

Юрий Семин: "Сегодня была кубковая игра. Много борьбы и мало красоты"

Наставник "Локомотива" подвел итог первой игре четвертьфинала Кубка России
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.Фото: REUTERS
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Футболисты столичного "Локомотива" одержали 5 декабря победу над казанским "Рубином" в первой игре четвертьфинала Кубка России. На своем поле железнодорожники выиграли 1:0 благодаря голу хорватского защитника Ведрана Чорлуки. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Локо" Юрий Семин поделился эмоциями от матча, подведя его итоги. Отметив, что, по сути теперь осталось максимально сыграть две игры в календарном году.

- Настоящая кубковая игра, сложная. Много борьбы и мало красоты. Второй тайм оказался более интересным. Качество поля не позволяет проводить комбинации. Хороший результат - больше сказать нечего. Осталось две игры теперь провести.

- Только в перерыве появился Антон Миранчук. Это была ключевая замена?

- А что он сделал? Антон старался, не более того сегодня.

- Что с Ротенбергом?

- У него такая серьезная травма, подозрение на крестообразные связки.

- Как относитесь к такому промежутку между двумя четвертьфиналами?

- Почему Кубок играл "Арсенал" с "Оренбургом" раньше - перенесли у них, а у нас нет. Я не могу понять. Сколько просили мы - и переноса не было.

- По Фернандешу говорили, что у него микротравма. А в конце матча он еще и не подошел к скамейке. Это на что-то влияет?

- Да холодно было в концовке матча, пошел в раздевалку. По-моему он нормально себя чувствует, раз провел почти весь матч.

- Сегодня сильная ротация была. Почему так?

- Поменяли достаточно много игроков в связи с тем, что через два дня игра с "Оренбургом", а потом с "Шальке". И на "Шальке" нужны силы, там мы боремся за результат. Я хотел, например, поменять Крыховяка, но в итоге он отыграл два тайма.

- В отношении Рифата Жемалетдинова - держали настрой его как бывшего игрока "Рубина"?

- Он вышел, планировался, по последним тренировкам неплохо себя показывал.

- А в матче с "Оренбургом" планируется ослабление состава какое-то накануне матча с "Шальке"?

- Да ни в коем случае! Живем от игры к игре. Дальше кто останутся - будут играть с "Шальке"!

"Локомотиву" теперь осталось сыграть два матча в 2018 году - в чемпионате России против "Оренбурга" на своем поле и против немецкого "Шальке" в гостях в Лиге Чемпионов.

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