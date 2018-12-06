Отпуск перед потопом: Передвинуть собор, загородить Венецию

Значит так: мы придумали вам план на следующие отпуска. Надо срочно посмотреть главные шедевры, созданные человечеством, потому как меняющийся климат может их уничтожить. Куда летим в первую очередь? В Венецию. На греческий остров Самос. В Хорватию.

Конечно, мы утрируем. И через пять, и через десять лет у нас будет возможность увидеть гондольеров в венецианских каналах и античные колонны греческих храмов.

Но что станет с этим прекрасными местами через 30, через 100 лет? Этим вопросом задались ученые Кильского университета в Германии, а также британских университетов Саутгемптона и Сассекса. Их исследование называется «Памятники из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО в Средиземноморье под угрозой затопления и эрозии из-за подъема уровня моря», опубликовано в журнале Nature. А памятники эти— они же и сами по себе туристам интересны, и расположены в основном рядом с популярными курортами, так что тема и нам с вами не чужая.

Лена Рейман, Афанасиос Вафееидис, Салли Браун и их соавторы пришли к выводу, что меняющийся климат - очень серьезная угроза для исторических памятников средиземноморских стран. Настолько серьезная, что исследователи призывают подумать о переносе некоторых шедевров архитектуры подальше от берегов! И речь идет не только о прогнозах на сто лет вперед (хотя и они присутствуют), но и о рисках, что существуют уже сейчас.

ТРИ ОПАСНОСТИ ДЛЯ КУРОРТОВ

Что именно угрожает главным достопримечательностям Италии, Греции, Турции, Хорватии, Туниса? Опасность есть для памятников 16 стран Средиземноморья.

Повышение уровня моря. За прошлый век уровень Мирового океана поднялся на 19,5 сантиметров, к концу 21 века климатологи предрекают его повышение на 40 см - 1 метр (это данные Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН). С одной стороны, судя по этим цифрам, ясно, что прибрежные города не уйдут под воду по самые шпили соборов. С другой стороны, представьте хотя бы полуметровый слой воды на улицах, не говоря уж о метровом - проблема! Венеция и Лондон уже сейчас тратят миллиарды евро на борьбу с этой проблемой. Серьезно ею озабочены Барселона и Стамбул, Амстердам и Дублин (тут мы чуть ушли в сторону от Средиземного моря, но потепление-то глобальное).

Таяние арктических льдов приводит к постепенному повышению уровня моря.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экстремальные шторма, ливни и вызванные ими наводнения. Постепенное повышение уровня моря - это еще полбеды, напоминают климатологи. Вспомните нынешнюю осень: какие потопы были в Венеции и на Майорке! Причина - мощные циклоны, принесшие сильнейшие ливни и шторма, а как следствие - наводнения. Такие локальные и экстремальные потопы будут случаться на Средиземке все чаще, вплоть до нескольких раз в год. И это уже не прогноз, а реальность.

Эрозия берегов, в том числе из-за штормов и высоких волн. Есть памятники, которые расположены в сотнях метров от берега. Уровень моря растет, то есть оно к ним подбирается все ближе и ближе, а волны еще размывают, и подтачивают. В общем, тоже опасность, с первыми двумя связанная.

МНОГО ПАМЯТНИКОВ — МНОГО ТУРИСТОВ

Почему Средиземноморье? По двум причинам. Во-первых, именно в средиземноморских странах самая большая концентрация шедевров, включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО: греческих, римских, финикийских, средневековых, сколько тут цивилизаций процветало! Это и памятники архитектуры, и целые города (точнее, их исторические центры), и уникальные ландшафты, где красоту создали и природа, и люди. Очень многие из них расположены на побережье. Италия и Испания — две страны мира, где больше всего памятников, охраняемых ЮНЕСКО.

Во-вторых, туризм очень важен для экономики средиземноморских стран. Так что риск потерять достопримечательность - это риск остаться без денег. Понятно, что ценность Пизанской башни или Карфагена не измеряется в евро. Но заработок отельеров, гидов, рестораторов,торговцев сувенирами - очень даже.

Следующую серию исследования надо проводить в странах Юго-Восточной Азии - по тем же самым причинам, считают климатологи.

РИСКОВЫЕ МЕСТА ПОД СОЛНЦЕМ

Какие именно места в опасности? Всего в странах Средиземноморья 49 памятников из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенных близко к берегу и низко над уровнем моря. Уже сейчас в случае мощных наводнений могут так или иначе пострадать 37 шедевров. В самой большой опасности - итальянские Венеция и Феррара. К 2100 таких «рисковых мест» станет 40, в том числе хорватские курорты Сплит, Трогир и Шибеник, античный город Эфес в Турции, куда любят приезжать на экскурсии наши отпускники, археологические памятники Туниса, Которский залив в Черногории...

Для каждого места уровень «ахтунга» свой: скажем, Венеция, а также хорватские Пореч и Шибеник в опасности, если наводнение выше 2 - 2,2 метров (о повышении уровня Мирового океана до таких отметок речь не идет, только о коротких «потопах»). А вот греческие острова Корфу, Самос, Делос, где также есть памятники ЮНЕСКО, как и исторический центр Стамбула, под угрозой уже во время наводнений до 1,6 - 1,8 метра. К 2100 году, по самому пессимистичному сценарию (а всего в исследовании рассмотрели 4 варианта развития событий), уровень воды во время наводнений на юге Европы вырастет на 290% (проще говоря, практически втрое). В Венеции - до 2,5 метров. То есть выше, чем она может пережить.

Эрозия берегов угрожает 42 памятникам, а к концу века их число вырастет до 46. Греческий остров Самос, Таррагона в Испании, на побережье Коста-Дорада, опять же турецкий Эфес, живописный национальный парк Чинкве-Терре в Италии...

А еще к 2100 году море «съест» внушительную часть берегов. Сейчас памятники из Списка ЮНЕСКО расположены в среднем на расстоянии 1,1 км от берега, через 80 лет будут в 100 - 700 метрах от воды, по разным сценариям. Сто метров - это вам не километр, тут и правда любое наводнение превратится в ЧП.

ЗАБОР МЕЖДУ ГОРОДОМ И МОРЕМ

Что делать? Исследователи, понятное дело, могут только предупреждать и предлагать. Решения принимать властям. И ученые советуют им подумать даже о таких неожиданных мерах, как перенос целых памятников. Опыт такой у человечества есть: перенесли же храмы Абу-Симбела в Египте, когда строили Асуанскую ГЭС! Как раз ради того, чтоб их не затопило водохранилищем.

Чисто теоретически, подчеркивает Лена Рейманн и ее коллеги, есть техническая возможность передвинуть собор в хорватском Шибенике и раннехристанские памятники итальянской Равенны. Конечно, в случае крайней необходимости.

Но целую Венецию никуда не сдвинешь, раскопки античных городов - тоже. Еще один вариант, предложенный авторами, - быть готовыми в случае наводнения быстро вывезти картины, скульптуры, старинную мебель. Для каменных стен вода все-таки не столь страшна. Ученые признают, что строительство дамб или защитных стен не выход: они же всю красоту нарушат!

В Венеции, собственно, и сами задумались о спасении утопающих. Придумали систему защиты под названием MOSE: мобильные шлюзы в случае опасности изолируют Венецианскую лагуну от Адриатического моря. Способны справится с наводнением до 3 метров (а больше вроде бы и не надо). Поднимаются за полчаса только в нужный момент, а обычно спрятаны и не портят городской пейзаж. Всего предусмотрено 4 барьера, состоящих в общей сложности из 78 шлюзов. И в них есть ворота - чтобы в порт могли заходить суда. Работы по строительству начались еще в 2003 году. В 2019-м систему хотят запустить в тестовом режиме, а с 2022 года - на полную мощность.

А КАК У НАС?

Санкт-Петербург и Соловки не затопит. Но фрески в опасности.

В России тоже есть памятники из списка ЮНЕСКО, находящиеся рядом с морем: это исторический центр Санкт-Петербурга и Соловецкий монастырь на островах в Белом море. Угрожает ли им меняющийся климат?

Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро:

Нет. В исследованиях и прогнозах наших климатологов ничего катастрофического для Санкт-Петербурга и Соловков нет. Да, повышение уровня Мирового океана скажется и на Балтике, и в Белом море. Но все же эти моря, особенно Белое, - сравнительно мелкие и закрытые. Уровень Белого моря, скажем, сейчас даже ниже, чем был в прошлые века. А Санкт-Петербург постоянно переживает наводнения, там все зарегулировано. Так что небольшое повышение уровня моря для наших памятников не страшно. Другое дело - фрески Ферапонтова монастыря, также входящего в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вместе с ростом средней температуры воздуха растет и его влажность. А фрески очень чувствительны к влажности, особенно летом. Возможно, понадобится больше средств и усилий для их сохранения.

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