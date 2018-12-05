Юристы, политтехнологи и ученые встретились за "круглым столом" в РАНХиГС в преддверии 25-летия Конституции

В преддверии 25-й годовщины принятия Конституции (отмечается 12 декабря) в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС) при участии Ассоциации юристов прошла научная конференция "Конституция 1993 года: вызов России и образ будущего".

В зале не было свободных мест: ректор РАНХиГС Владимир Мау пригласил за "круглый стол" ведущих преподавателей российских вузов, ученых, практикующих юристов, представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления, представителей российского и зарубежных бизнес-сообществ.

Ректор представил собравшимся ведущего - директора Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Игоря Барцица, которого днем ранее Ассоциация юристов удостоила почетного звания - "Юрист года".

"Обычно Конституция закрепляет сложившийся баланс сил и обеспечивает стабильность власти на определенный период времени, это такой срочный общественный договор. В той ситуации, которая была в России, конституция помогла создать и закрепить новый порядок. У Конституции две функции – государственно-созидающая и охранительная, а защищает ее Конституционный суд. Основной закон – небольшой документ, в нем всего 137 статей. Но они не изменяются, несмотря на смену политических режимов. Это такой каркас, который устанавливает и закрепляет общие, разделяемые всеми базовые ценности и процедуры. Надо всегда помнить, что в нашей стране попытка поменять конституцию обычно совпадает с политическим, экономическим кризисом", - заявил в своей лекции на тему "Станет ли 25-летний юбилей последним в жизни действующей конституции?" заслуженный юрист России, ученый-правовед, профессор, доктор юридических наук Сергей Шахрай, который в 1994-1996 годах исполнял обязанности заместителя председателя Правительства России.

На правах одного из авторов Конституции, он напомнил гостям мероприятия, что "действующая Конституция России была принята путем всенародного голосования".

"Это важнейший закон России, определяющий смысл и содержание остальных законов, основание всей правовой системы нашей страны. Ситуация в стране в то время была поистине революционная, и на то, что основополагающий документ "проживет" 25 лет, можно было только надеяться", - отметил Шахрай.

В рамках конференции ученые давали оценки соответствия реализуемых концепций в сфере правосудия глобальным вызовам и цифровому обществу, искали новые идеи и концептуальные подходы в международных отношениях. Речь также шла о доверии народа к исполнительной власти, которая не только стремительно теряет авторитет, но обрастает общественными организациями, которые фактически дублируют ее функции.

В частности, об этом в своем докладе "Конституционный принцип народовластия в Российской Федерации: проблемы реализации" говорила профессор кафедры государственно-правовых дисциплин ИГСУ РАНХиГС, заслуженный юрист России, доктор юридических наук Наталья Чепурнова.

Профессор кафедры государственно-правовых дисциплин ИГСУ РАНХиГС, заслуженный юрист России, доктор юридических наук Наталья Чепурнова (вторая справа) с докладчиками научной конференции.

"Согласно статьи 3 Конституции Российской Федерации носителем суверенитета и единственным источником власти в стране является ее многонациональный народ. Если следовать закрепленному в данной статье принципу народовластия, то власть в России производна от власти народа. Нарушение связи между народом, как носителем государственного суверенитета, и представительными органами власти, как формой его реализации, отчасти является следствием изменения порядка формирования представительных органов государственной власти и местного самоуправления, их переходом на профессиональную основу деятельности. В результате утрачены формы и механизмы обратной связи власти с народом, созданные и отработанные в советский период российской государственности, и не сформирована система новых", - указала она на проблему.

По мнению докладчицы, которая в ноябре была избрана в Высшую квалификационную коллегию судей России от общественности, важнейшим аспектом народовластия и вовлечения граждан в управление делами государства должно стать скорое "восстановление доверия к демократическим процедурам формирования и функционирования аппарата государства и повышение авторитета государственной власти".

- Этому способствует создание положительного имиджа должностных лиц государства, - подчеркнула Чепурнова.

В ходе форума выступающие называли действующую Конституцию дальновидным и зрелым документом, который позволил в прошлом веке сохранить целостность страны. Хотя, как говорилось на прошедшем форуме при создании основного закона не раз звучали предложения предоставить субъектам России право вводить вместо президентской парламентскую форму правления.

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