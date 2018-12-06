«Дом, который построил Джек»: режиссер-маньяк снял кино о маньяке-убийце

Стареющий, теряющий интерес к своей персоне Триер вновь попытался оживить его в творении о маньяке (Мэтт Диллон), развлекающемся убийством женщин - прямо-таки в промышленных масштабах. Надо сказать, что стратегии этого, по сути, очень детского привлечения внимания к себе Триер выбирает довольно банальные - то «сочувствие» к Гитлеру (о нем он заявил во время пресс-конференции Каннского фестиваля, после чего был на несколько лет изгнан оттуда), то игры с порно («Нимфоманка» если и останется в истории кино, то как попытка совмещения «низа» порностатистов и «верха» актеров, если такая вообще была), теперь вот насилие. Скучно, честное слово. С другой стороны, надо отдать должное: Триер старательно выбирает «больные» точки, куда бьет: в эпоху #MeToo на очередном витке женской эмансипации живописать убийства женщин, издевательства над ними, выставлять их тупыми («как дверная ручка») противными суками - это до какой-то степени даже свежо. Тем более, что до какой-то степени, в отдельных, конечно, случаях, так оно и есть. Впрочем, мужчины тоже не лучше. Конечно, Триер рассчитывает на то, что толпы истеричных старух будут с сердечными приступами вываливаться с его фильма, проклиная его за сцену охотничьей стрельбы по детям или эпизод отрезанных грудей. От меня же выдохшийся неврастеник получает только игнор. Упомянутые сцены вызывают лично у меня только неловкость - заставил поерзать в кресле только момент, в которой маленький Джек вылавливает в пруду утенка и кусачками откусывает ему лапку. Но углядев титр о том, что ни одно животное не пострадало, я расслабился, и внутренне пожелал Триеру найти хорошего доктора. Его кино - безопасный формализм, не вызывающий никаких эмоций, кроме недоумения.

Герой фильма, будучи бездарным архитектором (или инженером) не может реализовать свои идеи относительно строительства дома, поэтому, страдая к тому же от маниакально-депрессивного синдрома, отправляется убивать. Конечно, Триер снимает о себе и явно очень переживает, что измылился. И еще он, наверное, по-детски боится ада, в который несомненно попадет - надеюсь, что он окажется для него страшней тех красивостей, которые он насочинял вместе с компьютерщиками. Но больше всего он боится, конечно, игнора и забвения - вот ими-то мы его и вознаградим.

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