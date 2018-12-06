Неувядаемая красота: 52-летняя Холли Берри сразила поклонников глубоким декольте

Холли Берри совершенно не выглядит на свой возраст: в 52 года актриса смотрится максимум на 30, ведет активный образ жизни и много занимается спортом, о чем не устает отчитываться в своем Инстаграме. В том, что голливудская звезда в отличной форме, смогли убедиться гости приема, устроенного в Италии по случаю выхода нового календаря Pirelli. Холли появилась на красной дорожке в наряде с глубоким декольте, приоткрывающим ее грудь.

Воздушный наряд актрисы одобрили все модные критики: платье звезды выгодно подчеркивавшем ее фигуру. Наряд Холли дополнила нежно-розовыми лодочками, гармонировавшими с общим тоном наряда.

Несмотря на неувядаемую красоту и потрясающую фигуру, Холли сейчас одна – у нее нет бойфренда. Актриса много занимается спортом и йогой. Своей сногсшибательной фигурой она обязана ежедневным тренировкаи.

etcanada Bow down. @halleberry arrives in a floral @aadnevikofficial gown at the @pirelli calendar launch in #Milan : Getty Images #halleberry #pirellicalendar

- Сейчас я на пике своей формы, - уверяет звезда. И говорит, что главный секрет ее молодости и красоты – суп.

Секретом своей удивительной молодости актриса поделилась в Инстаграме. Рецепт звезды оказался совершенно неожиданным для ее поклонников, которые были уверены, что Берри сидит на строгой диете и не ест ничего калорийнее салатных листьев. Но это не так: Холли худеет бабушкиными методами. Ее секретное оружие – бульон на косточке.

bertipanaiot Si gazda noastra..... @halleberry. S-a lansat oficial #pirellicalendar

Изюминка рецепта звезды – косточку надо варить долго, как минимум 8 часов.

- Хочу поделиться своим секретным оружием, которое, как я думаю, помогает мне бросить вызов моему возрасту и выглядеть моложе моих лет, - написала Холли на своей страничке в соцсети. – Мой секрет – бульон на косточке. Он варится на костях, которые нужно кипятить как минимум 8 часов. Но мне нравится варить их в горшочке еще дольше - в течение 24 часов. Цель состоит в том, чтобы готовить кости до тех пор, пока они не начнут выделять желатин-коллаген и микроэлементы, которые поддерживают иммунную систему, и помогают поддерживать здоровье суставов, костей, связок и сухожилий, а также волос и кожи.

Актриса рассказала, какое именно мясо и косточки она использует для своего бульона.

- Лучше всего подходит говядина, ягненок, бизон и органические куриные кости, - считает Холли. – Дичь, вроде оленины, тоже великолепный вариант. Вы можете просто выпить бульон или добавить немного соли, молотого перца и измельченного чеснока.

По словам личного тренера звезды Питера Ли Томаса, Холли обладает железной дисциплиной.

- Если бы она не стала актрисой, она могла бы стать олимпийской чемпионкой, - уверяет тренер.

Напомним, Холли Берри – мама двоих детей. Дочку Налу актриса родила девять лет назад от канадского манекенщика Габриэля Обри. Второй ребенок – сын Матео - появился на свет четыре года назад в браке с французским актером Оливье Мартинесом. В одном из интервью Холли признавалась, что Матео был незапланированным ребенком — актриса случайно забеременела в 46 лет.