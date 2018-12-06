Выставка Seafood Expo Russia 2019 вышла на новый уровень

С каждым годом Международная выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий собирает все больше участников. В прошлом году особый акцент организаторы сделали на объединенных национальных стендах предприятий из Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Китая, Норвегии, Польши, Турции, Швеции, Японии и других стран. Тем самым показав, что с каждым годом увеличивается доля иностранных компаний, которые готовы участвовать и представлять свою продукцию на экспозициях. В этом году, по мнению организаторов, Seafood Expo Russia 2019 планирует собрать еще большее количество гостей, ожидается участие около 250 компаний.

Как сообщил на заседании оргкомитета в Росрыболовстве генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов, третья Международная выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий станет больше по всем показателям минимум на 20%.

- В 2019 году Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia пройдут с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге. Экспозиция также будет организована на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», но уже в павильоне F, который больше и функциональнее предыдущего. Общая площадь выставки составит 13200 кв. метров, - добавил Иван Фетисов.

Уже сегодня решены большинство организационных вопросов. Забронирована треть экспозиционнной площади, оповещены участники мероприятия, готовятся анонсы для гостей.

На сегодняшний день о намерениях выступить с объединенным национальным стендом уже сообщили Норвегия и Исландия. Также свое участие подтвердили компании из Китая, Турции, Аргентины, Японии.

В отличие от прошлых лет, в этом году Форум пройдет в середине лета. Организаторы решили, что Seafood Expo Russia 2019 нужно приурочить к главным рыбным мероприятиям страны. Форум и Выставку пройдут в профессиональный праздник День рыбака, который отмечается в России во второе воскресенье июля. Однако в большей степени перенос даты проведения мероприятий с осеннего на летний период связан с напряженным графиком компаний-участников: в сентябре-октябре проходит много других выставок, в том числе в смежных отраслях. Плюс, это прекрасная возможность отметить и поблагодарить рыбопромышленников, добившихся больших успехов в работе.

День рыбака смогут широко отпраздновать и горожане. В завершении Форума и Выставки организаторы планируют провести массовый городской праздник «Русская рыба».

В 2018 году такое же народное гуляние собрало больше 20 тысяч человек. Особенно запомнилось гостям кулинарное шоу, для которого специальным рейсом из Камчатки было доставлено более 100 кг свежевыловленной чавычи – ее пожарили на гигантском вертеле. Для тех, кто пришел на праздник была также организована рыбная ярмарка, где по доступным ценам можно было приобрести рыбу и морепродукты из всех промысловых регионов России.

"Комсомольская правда" является информационным партнёром III Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий и будет оперативно освещать все мероприятия Форума.