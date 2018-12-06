2018-12-06T15:00:13+03:00
Звезды

Обнаженная Настасья Самбурская с гантелями в руках показала все свои прелести

Поклонники восхищены спортивным телом актрисы
Ольга АНТОНОВА
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Поклонники восхищены спортивным телом актрисыПоклонники восхищены спортивным телом актрисыФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Настасья Самбурская не раз в своем инстаграме советовала подписчикам брать с нее пример и регулярно заниматься в спортзале, мол, тогда едкие выпады недоброжелателей по поводу возраста, веса и недостаточно красивой внешности не будут вас касаться. Какие выпады, когда у вас такая прокачанная фигура?

Ведущая программы "Пятница" даже заключила контракт с одной известной спортивной фирмой, и долгое время занималась в тренажерном зале только в форме этого бренда. И похоже, что все было не зря. 5 декабря 31-летняя красавица опубликовала в своем инстаграме пост, где запечатлела себя лишь в трусах, но зато с гантелями в руках. К камере скандальная актриса стоит спиной, но даже этого вида поклонников хватило, чтобы восхититься спортивной фигурой звезды.

samburskayasamburskaya
Моя ли.....
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"Ничего себе!", "Это просто огонь, а не фото", - написали фанаты в комментариях. Другие же отметили, что снимок явно сделан давно, поскольку сейчас Настасья выглядет гораздо стройнее и менее спортивной, чем раньше.

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У звезды «Универа» Настасьи Самбурской почти 10 миллионов подписчиков и не все из них относятся к красавице с добротой. Время от времени актриса даже устраивает в сторис разбор полетов, когда публикует самые «огненные» высказывания в свой адрес и странички их авторов. Ну и конечно, больше всего актрисе театра на Малой Бронной «достается» за свою яркую внешность.

Некоторые из фолловеров уверены, что прежде чем стать известной, Настасья сделала ни одну пластическую операцию. И чтобы раз и навсегда закрыть обсуждение своей внешности, актриса опубликовала фото в 13-летнем возрасте, где выглядит, конечно, юной, но «со своим носом и губами» (подробности)

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