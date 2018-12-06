2018-12-06T19:28:26+03:00
Звезды

Жена Павла Мамаева: «Виктория Боня спала с моим мужем»

С каждым днем факты о личной жизни бывшего игрока сборной России становятся все интереснее
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Павел Мамаев с супругой Аланой.Павел Мамаев с супругой Аланой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

После того, как стало известно, что Новый год Павел Мамаев и Александр Кокорин проведут в CИЗО, им продлили срок ареста до 8 февраля, на телеканалах прошли эфиры, где, в том числе, всплыла тема и бурной личной жизни игрока сборной России.

Так, на программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" вступиться за футболиста пришла модель Виктория Боня. Она заявила, что парни не виноваты и что они совсем незаслуженно находятся в СИЗО. Причем защищалаона их столь усердно, что у зрителей программы возникли вопросы: а что модель настолько хорошо знакома с арестованными? Обсуждение перетекло в микроблог супруги Мамаева - Аланы. Один из интернет-пользователей отметил, что Виктории не стоило бы лезть в это дело, тем более Мамаев почему-то раздражен на нее. На комментарий Алана дала неожиданный ответ.

«Она с ним спала», — лаконично прокомментировала Алана, которая, кажется, до сих пор пребывает в унынии после новости о том, что Мамаева обнаружилась любовница в Вильнюсе.

Яркая реакция Аланы Мамаевой на передачу на Первом.

Яркая реакция Аланы Мамаевой на передачу на Первом.

К слову, в семье Аланы и Павла Мамаевых кризис наступил еще полгода назад. Как оказалось, Павел состоял в отношениях с любовницей из Вильнюса с июня, а в сентябре появилась информация о расставании спортсмена с женой. «Мы разводимся. Почему, — не знаю. Документы на развод он еще не подал», — делилась в то время Алана.

Правда, чуть позже им удалось помириться и вопрос с разводом был закрыт. «Да, мы помирились и уже все хорошо. Конфликта не было, было недопонимание! Благо, все разрешилось», — говорила жена футболиста. Но в свете последних новостей, кажется, разрыв все-таки неизбежен.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Автобиография Натальи Варлей: «Гайдай закрыл дверь и попытался меня поцеловать»
Потрясающе откровенная автобиография Натальи Варлей «Канатоходка» вышла в издательстве «Эксмо». В книге знаменитая актриса рассказала о съемках в «Кавказской пленнице» и не только
Новости 24
Стала известна причина крушения вертолета владельца «Лестер Сити»
Эксперт рассказал, чем грозит России американская база у польско-литовской границы
Страны ОПЕК договорились о сокращении нефтедобычи
Тереза Мэй допустила отмену Brexit
Facebook потерял 9,5 миллиардов долларов после скандала с утечкой документов
Снегоуборочный трактор провалился под лед в Одинцово
Госдума одобрила лишение неприкосновенности депутата Белоусова
Лукашенко извинился за то, что поспорил с Путиным
Москалькова попросила пересмотреть дело Льва Пономарева
США провели над Украиной внеплановый полет
Минобороны поделилось уникальными снимками с Ялтинской конференции
В Зал Славы лучших PR-специалистов мира впервые вошел россиянин
В Лондоне два редких автомобильных номера ушли с молотка за $380 тыс.
Московский суд приговорил двух сторонников ИГ* к 18 годам тюрьмы
Мессенджер WhatsApp появился на Android-планшетах
Эксперты назвали цвет 2019 года
На Новогодние праздники теряется ежедневно 2-2,5 тысячи домашних питомцев
Репер Птаха уверен, что музыкантов нельзя обвинять в плохом воспитании чужих детей
Ученые пришли к выводу, что деревья снижают риск развития инсульта
Захарова предложила главе ВМС Украины уйти в отставку
Выпавший снег в Москве не растает до весны
В Генпрокуратуре отказались назвать поведение Панина на борту самолета дебошем