Жена Павла Мамаева: «Виктория Боня спала с моим мужем»

После того, как стало известно, что Новый год Павел Мамаев и Александр Кокорин проведут в CИЗО, им продлили срок ареста до 8 февраля, на телеканалах прошли эфиры, где, в том числе, всплыла тема и бурной личной жизни игрока сборной России.

Так, на программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" вступиться за футболиста пришла модель Виктория Боня. Она заявила, что парни не виноваты и что они совсем незаслуженно находятся в СИЗО. Причем защищалаона их столь усердно, что у зрителей программы возникли вопросы: а что модель настолько хорошо знакома с арестованными? Обсуждение перетекло в микроблог супруги Мамаева - Аланы. Один из интернет-пользователей отметил, что Виктории не стоило бы лезть в это дело, тем более Мамаев почему-то раздражен на нее. На комментарий Алана дала неожиданный ответ.

«Она с ним спала», — лаконично прокомментировала Алана, которая, кажется, до сих пор пребывает в унынии после новости о том, что Мамаева обнаружилась любовница в Вильнюсе.

Яркая реакция Аланы Мамаевой на передачу на Первом.

К слову, в семье Аланы и Павла Мамаевых кризис наступил еще полгода назад. Как оказалось, Павел состоял в отношениях с любовницей из Вильнюса с июня, а в сентябре появилась информация о расставании спортсмена с женой. «Мы разводимся. Почему, — не знаю. Документы на развод он еще не подал», — делилась в то время Алана.

Правда, чуть позже им удалось помириться и вопрос с разводом был закрыт. «Да, мы помирились и уже все хорошо. Конфликта не было, было недопонимание! Благо, все разрешилось», — говорила жена футболиста. Но в свете последних новостей, кажется, разрыв все-таки неизбежен.