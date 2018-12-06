Радиотелескопы почти две недели ловили сигналы с Оумуамуа

Астрономы из Института поиска внеземных цивилизаций (SETI) уверовали, что «первый межзвездный астероид» представляет собой инопланетный корабль. И попробовали это доказать. 42 тарелки радиотелескопа - так называемой Антенной решетки Аллена (The Allen Telescope Array - ATA) - с 23 ноября по 5 декабря 2017 года «слушали» Оумуамуа.

- Мы искали сигнал, который бы свидетельствовал, что объект имеет искусственное происхождение, что он высокотехнологичный, - говорит Герри Харп (Gerry Harp), организовавший «сеанс связи» - его слова приводит сайт SETI. - Но ничего такого уловить не получилось. Хотя чувствительность нашей аппаратуры была высочайшей.

Телескоп Аллена, тарелки которого ловили сигналы "пришельца".

Как подчеркнул Харп, «неудача» отнюдь не означает, что Оумуамуа не может быть рукотворным объектом. То есть, космическим кораблем или автоматическим зондом инопланетян.

Сигнал искали в частотном диапазоне от 1 до 10 Гигагерц с разрешением в 100 Килогерц. Оумуамуа в это время находился в 275 миллионах километрах от Земли — это примерно диаметр орбиты нашей планеты. Далеко. Однако астрономы уверяют: если бы на «межзвездном астероиде» работал передатчик мощностью хотя бы 30 милливатт — как у сотового телефона, радиотелескоп его бы засек.

13 декабря 2017 года попытку связаться с Оумуамуа предприняли астрономы, работающие по проекту Breakthrough Listen российского миллиардера Юрия Мильнера. Не так давно он пожертвовал 100 миллионов долларов на поиски братьев по разуму.

Сигналы «межзвездного астероида» ловили на 110-метровую антенну радиотелескопа имени Роберта Берда обсерватории Грин Бэнк (Robert C. Byrd Green Bank Telescope) в Западной Вирджинии, США. Четыре приемника телескопа - L, S, X и C - работали в разных диапазонах - от 1 до 12 Гигагерц, охватывали несколько миллиардов каналов. Объем поступивших данных составил 90 терабайт (TB).

Пока в компьютерном кластере обсерватории обработали массив, накопившийся в приемнике S, который охватывал частоты от 1,7 до 2,6 Гигагерц. Сигналы, источник которых находился бы на Оамуамуа, не выявлены.

Данные приемника S ученые выложили в открытый доступ . Любой желающий может проанализировать их самостоятельно. И проверить, не прозевали ли ученые то, что им так хотелось найти.

Обработка данных трех других приемников, похоже, продолжается до сих пор. По крайней мере астрономы не сообщали о завершении столь трудоемкой работы, окончательных выводов не делали.

Кто знает, вдруг обнаружатся хоть какие-то "интеллигентные" сигналы? И надежды тех, кто их ищет, оправдаются.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Посланник, прибывший первым издалека. Что в нем особенного?

Объект, двигавшийся по направлению к Солнцу на огромной скорости — в 87,3 километра в секунду, первыми засекли астрономы из Гавайского университета (University of Hawaii) 19 октября 2017 года. Траектория «пришельца» свидетельствовало о том, что летит он из какой-то другой звездной системы.

Гость официально был признан астероидом, но назвали его весьма двусмысленно, с явным намеком на братьев по разуму - Оумуамуа (Oumuamua). «Посланник, прибывший первым издалека» - означает это в переводе с гавайского.

Оумуамуа вращается, делая один оборот за 7 часов 18 минут. И при этом меняет яркость. Проанализировав характер изменения, ученые поняли, что форма объекта странная - совсем не «астероидная». Оумуамуа сильно вытянут и напоминает сигару, длина которой примерно в 10 раз больше диаметра.

Длину «сигары» первоначально оценили в 400 метров, диаметр, соответственно, в 40 метров. Потом уточнили, что Оумуамуа в два раза длиннее — 800 метров. Поверхность у него твердая, сложного рельефа, возможно, даже металлическая. Словом, не астероид, а звездолет какой-то.

Так Оумуамуа выглядит в представлении скептиков.

Доктор Джейсон Райт (Dr Jason Wright), астроном из Университета Пенсильвании (Penn State University), первым предположил, что - Оумуамуа это космический корабль. Он потерпел аварию, стал неуправляемым, двигается по инерции, как попало, и кувыркается.

Смелую гипотезу, на удивление, поддержали специалисты NASA. В своем пресс-релизе они сообщили, что объект, подлетая к Солнечной системе, время от времени ускорялся — словно космический корабль, который включал двигатели.

Таким видят "межзвездный астероид" энтузиасты.

В ноябре нынешнего года фантастическая версия о рукотворном происхождении Оумуамуа получила еще одно солидное подкрепление — от астрономов из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (Harvard Smithsonian Center for Astrophysics). Посредством сложных вычислений они доказали, что ускорение объекту придавал космический парус: эдакая прочная металлизированная пленка огромной площади, толщиной примерно в 0,5 миллиметра. Наполненная лучами звезд, словно ветром, эта пленка и создавал тягу — за счет светового давлениея. А кто превратил Оумуамуа в парусник? Конечно же инопланетяне.

Большая группа ученых, представляющих несколько ведущих мировых научных и астрономических центров, прикинули траекторию Оумуамуа. Посмотрели, где она могла бы начинаться. Оказалось: вероятнее всего «пришелец» вылетел из окрестностей красного карлика HIP 3757, который находится в созвездии Кита в 77 световых годах от Солнца. Но мог стартовать и от похожей на Солнце звезды HD 292249 из созвездии Единорога. До нее 135 световых лет.